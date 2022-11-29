花蓮五教合一祭天祈福活動12月登場 全縣8天大遶境

花蓮縣政府「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」將於12月3日展開，8天活動將有全縣遶境、定點祈福、普度法會等。不過，明年預算已被刪除，是否還會續辦？縣府表示，會了解各宗教民情再做規畫，一切依規定辦理。

祭天祈福暨遶境活動（五教合一）在前縣長傅崐萁時代辦理，用意是祈求台灣一切平安祥和，用宗教力量安撫人心，活動有佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等團隊共襄盛舉，舉辦佛教道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列活動、原住民祖靈敬拜、一貫道誦經祈福等，囊括各大宗教活動。

今年邁入第13屆，縣府今天由代理祕書長饒忠及各宗教代表，一同按鈕啟動。活動將於12月3日至10日一連8天舉行，12月3日下午1時30分在花蓮縣立體育館開幕，有熱鬧的開幕表演、各宗教祭祀儀典，還有平安壽桃供民眾吃平安，開幕式結束後由新城鄉出發，展開全縣大遶境。

12月10日在花蓮市六期重畫區辦理遶境晚會，包含宮廟慶典表演、廟口市集，也請來縣內知名廟宇設攤介紹宮廟歷史，還有擲筊大賽、童玩體驗等，現場提供平安祈福米供民眾領取，也可索取祈福卡片投入祈福箱。

饒忠說，連年舉辦五教合一活動，是希望透過宗教力量帶給人們慰藉，也祈求合境平安。媒體問到明年原本編列的活動預算已遭刪除，是否還會續辦？饒忠表示，會尊重民意，先了解各宗教的想法再作規畫，縣府一切都會依規定辦理。