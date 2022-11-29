快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

花蓮五教合一祭天祈福活動12月登場 全縣8天大遶境

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣五教合一系列活動12月3日開幕，今天由縣府代理祕書長饒忠（右三）及各宗教團體代表，一同按鈕啟動。記者王燕華／攝影
花蓮縣五教合一系列活動12月3日開幕，今天由縣府代理祕書長饒忠（右三）及各宗教團體代表，一同按鈕啟動。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」將於12月3日展開，8天活動將有全縣遶境、定點祈福、普度法會等。不過，明年預算已被刪除，是否還會續辦？縣府表示，會了解各宗教民情再做規畫，一切依規定辦理。

祭天祈福暨遶境活動（五教合一）在前縣長傅崐萁時代辦理，用意是祈求台灣一切平安祥和，用宗教力量安撫人心，活動有佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等團隊共襄盛舉，舉辦佛教道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列活動、原住民祖靈敬拜、一貫道誦經祈福等，囊括各大宗教活動。

今年邁入第13屆，縣府今天由代理祕書長饒忠及各宗教代表，一同按鈕啟動。活動將於12月3日至10日一連8天舉行，12月3日下午1時30分在花蓮縣立體育館開幕，有熱鬧的開幕表演、各宗教祭祀儀典，還有平安壽桃供民眾吃平安，開幕式結束後由新城鄉出發，展開全縣大遶境。

12月10日在花蓮市六期重畫區辦理遶境晚會，包含宮廟慶典表演、廟口市集，也請來縣內知名廟宇設攤介紹宮廟歷史，還有擲筊大賽、童玩體驗等，現場提供平安祈福米供民眾領取，也可索取祈福卡片投入祈福箱。

饒忠說，連年舉辦五教合一活動，是希望透過宗教力量帶給人們慰藉，也祈求合境平安。媒體問到明年原本編列的活動預算已遭刪除，是否還會續辦？饒忠表示，會尊重民意，先了解各宗教的想法再作規畫，縣府一切都會依規定辦理。

花蓮縣府代理祕書長饒忠（左五）及各宗教團體代表，一同宣布五教合一系列活動將於12月3日啟動。記者王燕華／攝影
花蓮縣府代理祕書長饒忠（左五）及各宗教團體代表，一同宣布五教合一系列活動將於12月3日啟動。記者王燕華／攝影

遶境 花蓮 法會

延伸閱讀

花蓮豐山社區打造不彎腰農場 培訓長者成為綠色導覽員

退選選上花蓮富里鄉長 張容榕聲明不會就職

影／左營宮廟遶境噪音擾人髒亂滿地 環保局開罰17件次

花蓮縣長開票結果／選票遙遙領先！徐榛蔚自行宣布當選 感謝偉大的花蓮人

相關新聞

百歲香蕉絲編織工藝師 朱阿菊辭世獲頒旌揚狀

花蓮豐濱鄉新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊，本月19日辭世，享嵩壽102歲，家屬昨天舉辦公祭，縣長徐榛蔚前往致...

《哈勇家》導演盼宜蘭人進戲院支持 林姿妙允諾全力推廣

電影《哈勇家》在第59屆金馬獎中勇奪最佳導演獎、最佳女配角獎，全片在宜蘭縣大同鄉南山部落取景拍攝，演員一半以上都是宜蘭子...

花蓮五教合一祭天祈福活動12月登場 全縣8天大遶境

花蓮縣政府「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」將於12月3日展開，8天活動將有全縣遶境、定點祈福、普度法會等。不過，明年預算...

台東跨年演唱會卡司強 盧廣仲、青峰、比莉、周湯豪都來了

台東縣長饒慶鈴今日公布跨年晚會壓軸名單，獨家邀請「潮流母子檔巨星」比莉、周湯豪助陣，剛在台北小巨蛋辦演唱會的周湯豪，將由...

花蓮豐山社區打造不彎腰農場 培訓長者成為綠色導覽員

花蓮豐山社區打造縣內首座「不彎腰智慧溫室農場」，推廣社區綠色照護培訓計畫，阿公阿嬤不僅在無障礙農場內不用彎腰到最底，也能...

特教生亞特盃競技 基隆10金4銀2銅

基隆市府為了幫助心智障礙選手累積臨場經驗，上月22日先辦特教運動大賽練習。明德國中和深美、隆聖、西定國小組隊參加今年「亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。