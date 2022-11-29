台東跨年演唱會卡司強 盧廣仲、青峰、比莉、周湯豪都來了
台東縣長饒慶鈴今日公布跨年晚會壓軸名單，獨家邀請「潮流母子檔巨星」比莉、周湯豪助陣，剛在台北小巨蛋辦演唱會的周湯豪，將由母親比莉獨家獻唱台東，再加上日前公布3大男神青峰、熱狗 MC HotDog、盧廣仲，及2大女神家家（Jia)、林愷倫等人，今年台東跨年演唱會卡司超強、熱力可期。
台東縣政府今年以「東漂去旅行」為主題，舉辦2023跨年演唱會，12月31日晚間6點於台東市海濱公園熱鬧開唱，表演陣容包括3大男神青峰( 吳青峰)、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、2大女神家家（Jia)、林愷倫 Karencici，以及Matzka、Suming 舒米恩、Zooey Wonder 黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、高偉勛、那屋瓦少女隊、Hijay等實力歌手，晚會並由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔綱。
饒慶鈴也宣布，受0918地震影響中斷的台鐵花東線玉里到富里路段，將於12月28日全線恢復通車，並於11月30日起恢復台北到台東12月28日以後列車訂票，12月2日開放元旦假期疏運訂票服務，歡迎民眾至台鐵官網提早預訂到台東火車票，來台東跨年、觀光旅行。
台東縣政府表示，這次跨年演唱會不僅有超強卡司陣容，剛獲得第57屆金鐘獎最佳導播獎陳美而導播將掌舵，要給現場群眾和收看轉播觀眾最棒聽覺、視覺饗宴。就算無法一起來現場同樂，也可透過超強轉播平台零時差，觀賞2023全台最強跨年晚會「東漂去旅行」。
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