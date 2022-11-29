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花蓮豐山社區打造不彎腰農場 培訓長者成為綠色導覽員

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐山社區打造「不彎腰智慧溫室農場」，讓阿公阿嬤輕鬆種菜，並培訓長者成為導覽員，由在地人說在地故事，盼成豐山村亮點。圖／豐山社區發展協會榮譽理事長陳威良提供
花蓮豐山社區打造「不彎腰智慧溫室農場」，讓阿公阿嬤輕鬆種菜，並培訓長者成為導覽員，由在地人說在地故事，盼成豐山村亮點。圖／豐山社區發展協會榮譽理事長陳威良提供

花蓮豐山社區打造縣內首座「不彎腰智慧溫室農場」，推廣社區綠色照護培訓計畫，阿公阿嬤不僅在無障礙農場內不用彎腰到最底，也能輕鬆種菜；社區還提供各種解說導覽課程，藉由深入認識豐山豐富的歷史產業文化特色，培訓長者成為導覽員，由在地人說在地故事，盼成為豐山村亮點。

花蓮壽豐鄉豐山社區發展協會推動長輩綠色照顧計畫，興建600坪不彎腰溫室智慧農場，將種植器具墊高，讓長者能抬頭挺胸照料蔬果，去年3月啟用後，成為綠色照顧、生態農場的示範場域。

豐山社區發展協會榮譽理事長陳威良表示，協會舉辦「豐山銀髮不彎腰體驗優化培訓課程」，有30多名社區銀髮長輩參與，阿公阿嬤不但能重拾早期的種菜經驗，也能深入了解社區豐富歷史與文化，像是台灣豐田玉產區就在豐山村，還有考古博物館與五味屋，經由培訓長者成為綠色導覽員，讓在地人說家鄉的故事。

社區幹部潘靜儀說，長輩們有共通的話題，類似的生活經驗，每天都期待上課時光，大家在不彎腰農場邊做邊聊天，成為名符其實的開心農場，且農場的作物也可以成為共餐食材。

陳威良說，不彎腰農場希望坐輪椅、拿拐杖的高齡長輩都能體驗農務，溫室農場空間寬敞，作物採取離地栽植，推疊三層的籃具裡盛裝培養土，不用彎腰就能種菜，也可依照身高調整。

花蓮豐山社區發展協會舉辦「豐山銀髮不彎腰體驗優化培訓課程」，長輩不但能重拾早期的種菜經驗，也能深入了解社區豐富歷史與文化。圖／豐山社區發展協會榮譽理事長陳威良提供
花蓮豐山社區發展協會舉辦「豐山銀髮不彎腰體驗優化培訓課程」，長輩不但能重拾早期的種菜經驗，也能深入了解社區豐富歷史與文化。圖／豐山社區發展協會榮譽理事長陳威良提供

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