富里鄉長當選人張容榕臉書發聲 強調不會就職

花蓮縣富里鄉長新當選人張容榕今天晚間在臉書強調，不會就職富里鄉長。有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非她授意，對於後援會的厚愛，表示感謝。

花蓮縣選舉委員會說明，在12月25日新任地方公職人員就職上任當天，張容榕若沒出現，選委會將再擇一日請她宣誓就職，如果她仍不到場，即失去當選資格，縣府會先指派代理鄉長，進行補選作業。

張容榕在臉書（facebook）貼文表示，向在這次選舉中，投給她的人深深致謝，這是大家期待富里鄉必須改變的聲音。

張容榕寫道「但我在此重申10月3日時宣布退選的決定。同時也聲明我不會就職富里鄉長。有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由我授意，對於後援會的厚愛，個人謹表感謝。」

張容榕表示，最初登記參選，原本是想為自己的故鄉服務，但在過程中因為家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出。也將戶籍遷出，以證明自身的決心。

她向所有投票給她的鄉親致上最深的歉意，期許在之後的補選中，鄉親能夠延續改變的意志，做出最好的選擇，帶領富里持續前進。

至於張容榕與潘雨晴籌辦「富里有人嗅覺藝術季」，被藝術家指未支付酬勞一事則是隻字未提。