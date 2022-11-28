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疫情解封、南方澳大橋將通車 山海環抱宜蘭蘇澳輕旅行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳鎮坐擁山、海、港的絕佳天然資源，圖為東澳的烏岩角。圖／鎮公所提供
蘇澳鎮坐擁山、海、港的絕佳天然資源，圖為東澳的烏岩角。圖／鎮公所提供

12月起戶外不必戴口罩，南方澳大橋也將在12月下旬通車，可望重振宜蘭蘇澳鎮觀光旅遊商機。全台唯一擁有冷泉資源的蘇澳坐擁山、海、港絕佳天然美景，適合安排一趟海陸雙線輕騎小旅行，搭乘自行車漫遊山邊海邊、拜媽祖，品嘗在地海鮮。

3年前南方澳跨港大橋斷裂，一度重創蘇澳鎮觀光，不過鎮公所仍努力挖掘新特色，開發創意旅遊亮點，讓漁港小鎮維持新鮮感；隨著戶外不必戴口罩等疫情解封，新建橋梁將在下個月完工通車。蘇澳鎮「準備好了」，迎接觀光新榮景。

玩山玩海，「新城溪自行車道」是蘇澳鎮第一條自行車專用道，民眾可以從武荖坑風景區沿著新城溪堤頂道路，騎到無尾港生態公園，全長10.8公里，入冬欣賞溪岸雪白連片的甜根子草，堪稱最夢幻的自行車道。

「南方澳山海漫遊自行車道」榮獲體育署網路票選全國十大最佳亮點車道，串聯山線、海線及市區，可以從永樂車站騎到南方澳遊客中心，全長9.6公里，周邊景點包括白米木屐村、珊瑚博物館、內埤海灘、豆腐岬風景區。

利用台鐵舊隧道打造的蘇東隧道自行車停駐廣場，是全縣第2座閒置鐵路隧道活化案例，公所在隧道內新增3D海洋彩繪牆，定時燈光投射，讓車友彷彿置身海底隧道，成了打卡熱點。鎮長李明哲表示，蘇澳鎮以創意及誠意打造觀光，海陸雙線自行車道更是全台少見，值得體驗。

秋冬品嘗肥美海鮮，鎮公所為方便遊客品嘗美食，製作2022年觀光導覽地圖蒐集53筆在地人推薦或擁有高網路聲量的美食店家名單，舉凡澎湃的海鮮餐廳、庶民美食、網美咖啡店到羊羹、黑糖糕伴手禮，甚至連魚丸舖、叭噗攤也入列。

迎接南方澳漁港明年開港百周年，南寧魚市場旁新設「南方澳漁港百歲紀念廣場」，豎立3個巨型藝術品吸引遊客拍照。李明哲表示，紀念廣場是南方澳人與海共存的生活樣貌，記錄港口百年來轉變，一定要去走走，此外觀光工廠形成聚落廊帶，質量均佳、好吃好玩，也是不可錯過的遊程之一。

沿著蘇澳溪的自行車道，騎起來很舒服。本報資料照
沿著蘇澳溪的自行車道，騎起來很舒服。本報資料照
今年9月設置的南方澳漁港百歲紀念廣場裝置藝術，訴說百年來的漁港發展史。圖／鎮公所提供
今年9月設置的南方澳漁港百歲紀念廣場裝置藝術，訴說百年來的漁港發展史。圖／鎮公所提供
蘇東隧道內有3D彩繪燈光投射，炫麗亮眼，成為打卡熱點。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇東隧道內有3D彩繪燈光投射，炫麗亮眼，成為打卡熱點。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮觀光導覽地圖，蒐集53筆在地人推薦或擁有高網路聲量的美食店家名單。本報資料照
蘇澳鎮觀光導覽地圖，蒐集53筆在地人推薦或擁有高網路聲量的美食店家名單。本報資料照
秋冬品嘗肥美海鮮，民眾購買後都能透過店家代客料理，享用美食。本報資料照
秋冬品嘗肥美海鮮，民眾購買後都能透過店家代客料理，享用美食。本報資料照
蘇澳鎮規劃友善自行車有海陸雙線，適合安排秋冬輕旅行。圖／鎮公所提供
蘇澳鎮規劃友善自行車有海陸雙線，適合安排秋冬輕旅行。圖／鎮公所提供

自行車 蘇澳 車道

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