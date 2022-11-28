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影／宜蘭歡樂迎耶誕今晚點燈 耶誕老公公變身俏皮老頑童

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童，手提滿滿的禮物，逗趣可愛。圖／縣府提供
10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童，手提滿滿的禮物，逗趣可愛。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦「2022蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」今晚點燈，10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童手提滿滿的禮物，天使們吹著號角散播歡樂祝福，閃閃燈光非常好看。今年更有12鄉鎮市的耶誕燈車遊行報佳音，宜蘭運動公園會有耶誕夜音樂晚會。

「2022愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場，由縣長林姿妙、台灣藝起發光促進協會宋逸明牧師夫婦及宜蘭縣基督徒聯禱會蕭智勤牧師、全福關懷協會會長林維政，共同點亮大大小小的耶誕燈飾，氣氛溫馨。

藝術家呂秉承發揮童趣，把高10公尺的耶誕老公公變身成為俏皮老頑童，提著滿滿大袋禮物，8公尺高的大天使和小天使們一同吹著號角，散播歡樂祝福， 2隻圓滾滾的麋鹿也喜滋滋坐在草地等著人們到來，為世人帶來歡笑。

在「蘭陽歡樂迎耶誕」主題廣場上，打造一座樹頂有著金黃閃亮巨大星星的12公尺耶誕樹，捨去多餘的裝飾，更突顯它的聖潔，耶誕燈飾每晚亮燈持續到明年2月5日。

今年活動擴大到12鄉鎮市都有燈車報佳音遊行，12月18日晚上是三星鄉與大同鄉；20日晚上南澳鄉、冬山鄉與蘇澳鎮；21日晚上羅東鎮；22日傍晚到晚上是五結鄉、壯圍鄉與員山鄉；23日晚上宜蘭市，24日晚上礁溪鄉與頭城鎮；12月25日耶誕節當天，在宜蘭運動公園舉辦耶誕音樂晚會，一連串感恩活動為宜蘭帶來喜樂與祝福。

燈車遊行從台北前來支援的重型機車隊、宜蘭體育會韻律體操隊，為紀念馬階博士來台宣教150週年，特別邀請長老教會沿途唱詩歌，感念馬階博士為台灣付出，也邀請新住民與原住民穿上傳統服裝加入遊行慶賀佳節。

縣長林姿妙表示，縣政府為促進觀光產業夜經濟推出「蘭陽越夜越美麗」相關活動，歡樂迎耶誕成功吸引遊客，並帶動周邊經濟效益，感謝在各位教會牧師努力下，參與鄉鎮從前年3個鄉鎮、去年6個鄉鎮，今年完成12鄉鎮全都有燈車遊行，全縣民都可以感受到祝福。

10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童手提滿滿的禮物，天使們吹著號角散播歡樂祝福，閃閃燈光非常好看。圖／縣府提供
10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童手提滿滿的禮物，天使們吹著號角散播歡樂祝福，閃閃燈光非常好看。圖／縣府提供
10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童手提滿滿的禮物，天使們吹著號角散播歡樂祝福，閃閃燈光非常好看。圖／縣府提供
10公尺高的耶誕老公公變身成俏皮老頑童手提滿滿的禮物，天使們吹著號角散播歡樂祝福，閃閃燈光非常好看。圖／縣府提供
「蘭陽歡樂迎耶誕」今晚點燈，將持續到明年2月5日。圖／縣府提供
「蘭陽歡樂迎耶誕」今晚點燈，將持續到明年2月5日。圖／縣府提供
縣長林姿妙、台灣藝起發光促進協會宋逸明牧師夫婦及宜蘭縣基督徒聯禱會蕭智勤牧師、全福關懷協會會長林維政，共同點亮耶誕燈飾，氣氛溫馨。圖／縣府提供
縣長林姿妙、台灣藝起發光促進協會宋逸明牧師夫婦及宜蘭縣基督徒聯禱會蕭智勤牧師、全福關懷協會會長林維政，共同點亮耶誕燈飾，氣氛溫馨。圖／縣府提供
「蘭陽歡樂迎耶誕」今晚點燈，將持續到明年2月5日。圖／縣府提供
「蘭陽歡樂迎耶誕」今晚點燈，將持續到明年2月5日。圖／縣府提供
天使們吹著號角散播歡樂祝福。圖／縣府提供
天使們吹著號角散播歡樂祝福。圖／縣府提供

宜蘭 林姿妙

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