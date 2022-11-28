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噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝保存者 102歲朱阿菊辭世

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮噶瑪蘭香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊19日辭世，享嵩壽102歲，縣長徐榛蔚前往致哀，頒發褒揚狀，感念她一生為文化及技藝傳承奉獻，為台灣原民文化增添多元與豐富的一頁。

文化部文化資產局也頒發旌揚狀，感念朱阿菊復振香蕉絲編織技藝，並積極投入傳承，帶動新社香蕉絲朝精緻化方向努力，增強推動香蕉絲文化產業，為部落、技藝的奉獻，將永為後世所緬懷。

朱阿菊為豐濱鄉新社部落十分重要的香蕉絲編織耆老，也在7年前榮獲花蓮縣政府文化資產「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」之保存者。

根據豐濱鄉公所記載，朱阿菊自民國10年出生至今，從來沒有離開過她所居住的老地方，她將工藝傳承給女兒，也在部落社團擔任編織講師，推廣香蕉絲編織工藝，晚年身體老化無力教學，19日清晨4時許在家中離世。

朱阿菊家屬今天舉辦公祭，縣長徐榛蔚到場致哀表示，新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織在原住民族中，是目前唯一保留、使用此特殊材料與編織方式的族群，朱阿菊女士一生致力保留傳統技藝。

今年是噶瑪蘭族「復名」20週年，年初新社部落舉辦絲絲入筘─噶瑪蘭香蕉絲文化風情展覽，各地噶瑪蘭部落族人到花蓮共襄盛舉；11月8日鄉公所甫出版原住民編織工藝師圖冊，收錄生活與時代的群像，其中包括朱阿菊，發表會當天鄉長江莉婷頒發感謝狀給家屬，感謝她對編織工藝的付出。

香蕉 噶瑪蘭

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