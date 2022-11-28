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珍貴文化資產「二結王公過火」來了 系列活動12月3日登場
宜蘭「二結王公過火」是國家登錄的珍貴文化資產，其中1萬2000台斤炭火的「抓童乩 跳過火」活動，吸引遊客群集觀看宗教盛典。今年的「二結王公文化節」訂於12月3日至8日舉行，白沙屯媽祖、山邊媽祖首度受邀參與，傳藝中心文昌祠文昌帝君也會與王公一同過火，將再掀活動盛況。
二結王公過火儀式於民國100年被登錄為無形文化資產，102年登錄為宗教百景之一，二結王公廟一年一度的三王公千秋過火祀典儀式是當地的宗教盛事。
二結王公文化節12月3日揭開序幕，安排地方農特產草仔粿體驗、傳統陣頭展演，晚間的祝壽福宴邀請宜蘭縣街頭藝術協會合辦，一連串精彩街舞及歌唱表演；4日上午舉辦五結鄉成年禮，成年禮具有文化傳承意義，歡迎各縣市青少年報名參加，名額限30人，下午有宜蘭高校學生聯盟「校對校街舞對抗賽」，讓現代與傳統相結合。
活動重頭戲「抓童乩 跳過火」於12月8日下午1點30分登場，藉由「過火」祈求王公神威消解穢氣，今年特別邀請白沙屯媽祖、山邊媽祖、傳藝中心文昌祠文昌帝君將與王公一同過火。
跳過火後舉辦「鑽轎底 求平安」、「取炭淨衣」，祈求家人平安健康「炭」大錢，屆時王公及媽祖坐上轎子，讓善男信女鑽轎底，祈求平安福氣，特別與台北知名福記餅店聯名製作「王公媽祖祈安餅」，鑽轎底即可領取，限量1000份。
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