珍貴文化資產「二結王公過火」來了 系列活動12月3日登場

宜蘭「二結王公過火」是國家登錄的珍貴文化資產，其中1萬2000台斤炭火的「抓童乩 跳過火」活動，吸引遊客群集觀看宗教盛典。今年的「二結王公文化節」訂於12月3日至8日舉行，白沙屯媽祖、山邊媽祖首度受邀參與，傳藝中心文昌祠文昌帝君也會與王公一同過火，將再掀活動盛況。

二結王公過火儀式於民國100年被登錄為無形文化資產，102年登錄為宗教百景之一，二結王公廟一年一度的三王公千秋過火祀典儀式是當地的宗教盛事。

二結王公文化節12月3日揭開序幕，安排地方農特產草仔粿體驗、傳統陣頭展演，晚間的祝壽福宴邀請宜蘭縣街頭藝術協會合辦，一連串精彩街舞及歌唱表演；4日上午舉辦五結鄉成年禮，成年禮具有文化傳承意義，歡迎各縣市青少年報名參加，名額限30人，下午有宜蘭高校學生聯盟「校對校街舞對抗賽」，讓現代與傳統相結合。

活動重頭戲「抓童乩 跳過火」於12月8日下午1點30分登場，藉由「過火」祈求王公神威消解穢氣，今年特別邀請白沙屯媽祖、山邊媽祖、傳藝中心文昌祠文昌帝君將與王公一同過火。