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宜蘭縣議會開會 議長張建榮最後一次主持感性致詞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
議長張建榮恭喜連任成功的議員。圖／翻攝議會直播
議長張建榮恭喜連任成功的議員。圖／翻攝議會直播

宜蘭縣議會召開臨時會審查預算，當了4屆議長的張建榮這次交棒給兒子未參選。他今天在臨時會致詞時語帶感性，恭喜連任成功的議員，也深深一鞠躬，感謝多年來議員同仁給他機會。

76歲的張建榮縱橫宜蘭政壇40餘年，深具地方影響力，這次他未再參選議員，順利交棒給兒子張勝德選上議員。縣議會今天召開為期兩周臨時會審查預算，也是他任內主持的最後一次臨時會。

張建榮在開幕時致詞表示，第19屆議會臨時會審查預算，拜託所有同仁審完交給下一屆，也感謝縣長林姿妙帶所有主管列席，他恭喜副議長陳漢鍾等議員受到民眾肯定，連任第20屆議員。

他說，林姿妙這次交出好的成績單受肯定，通過百姓再次考驗，高票連任，第二任縣長有很多事情都上手，面對各項建設必須加強去做，為宜蘭縣多做一些事。

張建榮接著說，感謝各位多年來給他機會當了4屆的議長，這次是最後一次，深深一鞠躬感謝所有議員栽培，謝謝各位給他機會。議長講完時，會場響起熱烈掌聲。

林姿妙致詞表示，過去4年來，她與縣政府團隊秉持著「百姓的小事就是縣政府的大事」，過去陸續落實免費營養午餐、完成宜蘭縣原住民多功能會館等重大公共建設，都要感謝議會支持，也請議員支持縣政府112年度總預算及附屬單位預算，讓縣府工作推動更加完善。

有人問她縣政府近日是否調整主管職務，林姿妙說，秉持一慣用人原則，適才適用，她與縣府主管都會一起共同努力。

議長張建榮這次未再參選議員，今天第19屆最後一次臨時會，他語帶感性致詞，鞠躬謝謝議會同仁給他機會當了4屆議長。圖／翻攝議會直播
議長張建榮這次未再參選議員，今天第19屆最後一次臨時會，他語帶感性致詞，鞠躬謝謝議會同仁給他機會當了4屆議長。圖／翻攝議會直播

林姿妙 議員 宜蘭縣選舉 2022大選

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