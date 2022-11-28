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宜蘭縣議會龍頭之爭 局勢仍複雜未定

中央社／ 宜蘭縣28日電
宜蘭縣議會議長張建榮（左）今年未參選。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
宜蘭縣議會議長張建榮（左）今年未參選。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

宜蘭縣議員選舉日前落幕，國民黨維持13席，雖仍是議會最大黨，但呼聲頗高的國民黨候選人李清林卻落選，議長選舉局勢仍複雜未定。

宜蘭縣議會第20屆議員選舉結果26日出爐，國民黨維持13席，民進黨11席、無黨籍9席、正神名黨1席。

曾任4屆宜蘭縣議會議長的國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮，今年已不再參選，但原本最有機會接棒李清林卻落選。

張建榮今天告訴中央社記者，因國民黨籍縣議員當選人尚在各自忙著謝票，議長人選還要協調後再說。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，因民進黨在縣議會的席次不夠未過半，必須至少與7名無黨籍議員爭取結盟，才有勝選機會，但民進黨一定會推出人選。

曾當選首位民進黨籍宜蘭縣議長的陳文昌，這次順利連任縣議員，他坦言，現階段局勢對民進黨不利，不過他會努力爭取參選議長。

議員 宜蘭縣選舉 2022大選

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