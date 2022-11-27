從警31年基市偵查隊小隊長莊紫濠選上里長 要守護治安

從警31年的基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠，以前破獲不少重大刑案，也幫忙很多弱勢，轉換跑道高票當選中正區新富里長，獲得1286票。他要落實治安守望、加裝監視器掃除地方死角，要讓里民看得到、聽得到、找得到。

莊紫濠今年51歲，19歲就當警察，到今年已經從警31年，在基隆市多個分局都服務過，曾破獲不少重大刑案及毒品案，也常常私底下幫助弱勢或者遭逢困境的人。

他從基層員警做起，他說，以前面對的大部分都是犯罪的「壞人」，為了維護基隆治安奔走，他選里長就是想轉換跑道，為更多的人來服務。

莊紫濠表示，因他已可以退休，選上里長後會申請退休，無縫接軌，他會用當31年警察的經驗來服務。同事說，他對朋友很熱心，也很講義氣，在偵查隊時，相驗時如遇到一些遭逢困境家屬，會請朋友私下給予幫忙及協助喪葬事宜。

莊紫濠住新富里25年，鄉里都知道他是警察，人緣也不錯，他表示，在處理刑事案件時看到人生百態，發現有些人的遭遇很值得同情及協助，他希望不再只是抓壞人，而是能從里長的角色關懷清寒、弱勢及需要幫助的人，讓犯罪的人少一點，社會溫暖就多一些。