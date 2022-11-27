基隆2里長妹妹出頭天 分別打敗當36、28年資深里長伯

傳統上民眾印象中的「里長伯」年紀往往很大，但是今年很多年輕女力、高顏值正妹投入里長選戰，基隆市仁愛區水錦里長當選人孫立君打敗9連霸里長林國星，中正區正砂里長當選人陳枋菱贏了7連霸里長俞明發。

基隆市仁愛區水錦里長候選人孫立君是年輕女力，她是議員童子瑋的秘書，此次跳出來選里長，她其實在地方服務超過16年，十分親民有活力，打出「選擇立君，水錦換新」，挑戰現任資深尋求10連霸的里長林國星，被視為勇氣可嘉。

孫立君說，她看過許多長者苦於健康出狀況，又不想麻煩子女，可能選擇隱忍不說、延誤檢查，在高齡化的仁愛區成為隱藏的社會問題。她提出定期舉辦長者免費健康檢查、推動全功能性里民活動中心及開設長者健康講座，是她參選里長的主要政見之一。

孫立君獲得468票，她感謝鄉親給她機會，為水錦里的未來做出奉獻，謙卑、熱心、專業，將是她未來4年秉持的服務精神，就像選前她說的，這場選舉不是要打敗誰，而是讓所有人都有參與家園改變的機會，所有水錦里鄉親都是她的家人，讓我們共同為家園變得更好而前行，她將全力以赴，「我準備好了」。

基隆市中正區正砂里長候選人陳枋菱只有27歲，崇右影藝科大畢業，曾在市府交通處、幼兒園服務過，也曾當過中正區公所里幹事，服務里民後覺得很有心得，參政為民服務的種子，從當里幹事後在心中萌芽，經過深思熟慮，在家人的支持、里民好朋友的鼓勵之下決定參選。

陳枋菱長相甜美，個子嬌小很有親和力，她說從出生、求學到就業，正砂里一路看著她長大，現在是為里民服務的時候，她是政治素人，但身段低，很投入地方事務，阿公阿嬤看到都說可以當女兒。