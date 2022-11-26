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花蓮縣鄉鎮市長開票結果／富里鄉長候選人退出選戰卻當選 後援會：是民主的勝利

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉長參選人張容榕以家庭因素為由宣布退出選舉，不過仍選上鄉長。圖／翻攝張容榕臉書
花蓮縣富里鄉長參選人張容榕以家庭因素為由宣布退出選舉，不過仍選上鄉長。圖／翻攝張容榕臉書

花蓮縣富里鄉候選人有國民黨陳榮聰、無黨籍張容榕競選，張容榕早在10月宣布退選，不過因完成登記，仍具候選人資格，在其後援會積極拉票下，領先陳榮聰約400多票。記者致電張容榕仍未獲得回應，後援會表示，這場選舉是「在石縫中開出花朵」，代表民主的勝利。實際票數依中選會為主。

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中選會尚未公告張容榕當選，花蓮縣選委會表示，依選罷法、地方制度法規定，若票數勝出合法當選，候選人有意願就職，只要在12月25日就職日開始，4個月內將戶口遷回，就不會被撤銷當選。

張容榕在上月3日突以家庭因素為由，宣布退出鄉長選舉，並停止一切競選活動。選委會指出，選罷法並無所謂退選機制，只要符合資格仍照常執行選舉程序，姓名也會印在選舉公報與選票上。

富里鄉長候選人張容榕後援會表示，這一次選舉，我們在所有人都不看好的過程中，透過罷免夥伴的彼此努力和支持，最終成功讓陳榮聰先生敗選下台。

兩年前的11月28日，富里歷經了最醜陋的罷免投票，為了阻止鄉民投票，鄉長派人守住票口；緊接著罷免後，口口聲聲不會秋後算賬的陳先生一路民事庭、刑事庭，把一個一個夥伴都變成被告，但今天，藉由鄉長選舉的結果，我們終於等到公道。

這是富里的勝利，也是民主的勝利，即便在偏遠的花蓮角落，民主的種子展現了生命力，讓我們在爭取一個更美好的故鄉的過程中，找到機會，最終在石縫中開出花朵。

現任鄉長陳榮聰在任內曾遭鄉民連署罷免，是全台首件鄉鎮長罷免案，儘管當時同意數多於不同意數，投票人數未達門檻未過關，不過地方輿論持續發酵，進而衝擊選情。

鄉長 罷免 2022大選 花蓮縣選舉

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