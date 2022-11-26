這一票投的真辛苦！沒有無障礙可走 4人合力抬輪椅上階梯
基隆市中正區砂灣里民活動中心砂灣里二的投開票所，今天上午有一名阿嬤由家人推著輪椅到場投票，不過，現場要走一段樓梯才能上到投開票所，但並沒有無障礙坡道，家屬、工作人員、民眾合力抬輪椅上階梯才完成投票。目擊市民說「這一票投的真辛苦」。
基隆很多投開票所都設在里民活動中心，但部分老舊建築並無無障礙設施及坡道，對身障或行動不便民眾來說，投票是一大考驗。
中正區砂灣里民活動中心砂灣里二的投開票所，今天上午有一名阿嬤由家人推著輪椅到場投票，不過，現場要走一段樓梯才能上到投開票所。工作人員見狀後，馬上協助，家屬、工作人員、民眾合力抬輪椅上階梯才到達投開票所的地方投票。
家屬感謝大家合力幫忙，一名目擊的市民說，「這一票投的真辛苦」，大家很幫忙，看了很感動。
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