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直擊博物館幕後工作 史前館結合圖文作家辦特展

中央社／ 台南25日電

國立台灣史前文化博物館與圖文作家辛卡米克合作，推出「直擊！博物館後臺」特展，今天在南科考古館開幕，以「打開博物館」為概念，揭開博物館幕後工作的神祕面紗。

史前館長王長華致詞表示，特展與辛卡米克合作，將生冷的考古知識以溫暖、有趣且易理解的展示方式，呈現博物館後台工作，讓學童、家庭及社會大眾能持續關注考古文化資產及腳下這片土地的故事。

王長華表示，史前館與知名圖文作家辛卡米克合作，籌畫考古主題3部曲系列聯名特展，包含「考古．工具．人 ft.辛卡米克」、「卑南史前大聚落」及「直擊！博物館後臺」，前2檔去年在台東卑南遺址公園展出深受好評，而「直擊！博物館後臺」首度於南科考古館登場。

南科考古館表示，一般觀眾大多只能看見博物館對外開放的展示與推廣活動，無法體會真實的幕後工作，此次展覽呈現考古文物如何從考古遺址輾轉進入博物館，以及展示前必須經歷的一連串過程，過程中以7隻屁貓為主角，化身博物館不同類型工作人員，帶領觀眾了解博物館幕前、幕後工作情況。

南科考古館指出，特展設計4款陶片造型學習單，觀眾可在展廳裡互動探索，實地操作電子顯微鏡觀察植物矽酸體，或使用文物典藏系統查詢文物資訊，體驗博物館人員的工作日常，還有適合親子的繪本休憩區及磁鐵共作牆，可透過創意打造出專屬考古故事。

博物館 考古

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