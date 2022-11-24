林右昌貼18歲嫩照 網熱議：傳說中的三浦春馬回來了

聯合報／ 記者游明煌／即時報導
林右昌貼18歲嫩照，網熱議：傳說中的三浦春馬回來了。圖／取自林右昌臉書
林右昌貼18歲嫩照，網熱議：傳說中的三浦春馬回來了。圖／取自林右昌臉書

基隆市長林右昌今晚在臉書貼出18歲嫩照，林右昌說，18歲那年是他人生最帥的時候，投票當然要從最帥的時候開始，宣導18歲公民權請投下同意票。不過有不少網友留言，「傳說中的三浦春馬回來了」，但也有人說「基隆食物太美味，還市長18歲苗條身材」。

林右昌在臉書說，在他18歲那年，大概是他人生最帥的時候，投票這麼神聖的事情，當然要從最帥的時候開始。他呼籲周六，18歲公民權請投下同意票，「當年的我只有帥，希望未來的你，除了帥還可以投票」。

2019年9月，林右昌30年前舊照被親妹妹「查理宛豬」翻出來貼網，帥照引發不少風波，年輕照被形容帥氣和身材有如日星「三浦春馬」，但對照30年後市長的身材，還曾掀起一波政治人物減肥話題。

林右昌事後展開「還我三浦春馬減重計畫」，3個月後林右昌真的甩掉10公斤，他把愛喝的可樂戒了，靠吃水煮蛋、青菜，加上跑步運動及重量訓練達成目標。

林右昌曾說，3個月減了10公斤，身體變輕鬆，精神更好，他主要就是靠控飲食及在家運動、到外面跑步才瘦下來，但他也曾遇到瓶頸，還到健身房重量訓練，尋求專業教練的協助，最後成功減重。

不過，現在林右昌身材似乎又跟年輕時差很多，又引發不少網友留言，「傳說中的三浦春馬回來了」，但也有人說「基隆食物太美味，還市長18歲苗條身材」。還有人說，為了宣傳18歲公民權，再拿出18歲帥照，也真的是很「犧牲」，用心良苦了。

林右昌

延伸閱讀

謝國樑批會出怪招栽贓 林右昌、蔡適應反擊惡人先告狀

影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景

影／防空洞改建高67米基隆塔 蔡總統：媲美101成台灣新地標

蔡適應選前之夜籲基隆人手牽手 快樂希望、幸福不悲情

相關新聞

喜迎2023年曙光 太平山國家森林遊樂區元旦提早開園

宜蘭縣人氣景點的太平山國家森林遊樂區，海拔365至2000公尺，是北台灣欣賞日出的好去處，2023年元旦將提早至凌晨3點...

林右昌貼18歲嫩照 網熱議：傳說中的三浦春馬回來了

基隆市長林右昌今晚在臉書貼出18歲嫩照，林右昌說，18歲那年是他人生最帥的時候，投票當然要從最帥的時候開始，宣導18歲公...

影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景

「基隆塔」完工在即，蔡英文總統下午在市長林右昌陪同下視察「基隆塔」，期勉盡速完工。...

影／防空洞改建高67米基隆塔 蔡總統：媲美101成台灣新地標

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯即將完工，為主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，蔡英文總統今天...

0918強震花東橋梁、校舍受損 行政院核定38億元助重建

0918地震造成花蓮、台東多處橋梁、道路、學校受損，立委傅崐萁多次會同花蓮縣政府爭取中央補助，傅崐萁今天表示，已獲行政院...

全台「最乾淨公廁」評比出爐 台東這處公廁可以躺著睡

環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁及台糖中興二加油站公廁脫穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。