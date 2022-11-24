林右昌貼18歲嫩照 網熱議：傳說中的三浦春馬回來了

基隆市長林右昌今晚在臉書貼出18歲嫩照，林右昌說，18歲那年是他人生最帥的時候，投票當然要從最帥的時候開始，宣導18歲公民權請投下同意票。不過有不少網友留言，「傳說中的三浦春馬回來了」，但也有人說「基隆食物太美味，還市長18歲苗條身材」。

林右昌在臉書說，在他18歲那年，大概是他人生最帥的時候，投票這麼神聖的事情，當然要從最帥的時候開始。他呼籲周六，18歲公民權請投下同意票，「當年的我只有帥，希望未來的你，除了帥還可以投票」。

2019年9月，林右昌30年前舊照被親妹妹「查理宛豬」翻出來貼網，帥照引發不少風波，年輕照被形容帥氣和身材有如日星「三浦春馬」，但對照30年後市長的身材，還曾掀起一波政治人物減肥話題。

林右昌事後展開「還我三浦春馬減重計畫」，3個月後林右昌真的甩掉10公斤，他把愛喝的可樂戒了，靠吃水煮蛋、青菜，加上跑步運動及重量訓練達成目標。

林右昌曾說，3個月減了10公斤，身體變輕鬆，精神更好，他主要就是靠控飲食及在家運動、到外面跑步才瘦下來，但他也曾遇到瓶頸，還到健身房重量訓練，尋求專業教練的協助，最後成功減重。

不過，現在林右昌身材似乎又跟年輕時差很多，又引發不少網友留言，「傳說中的三浦春馬回來了」，但也有人說「基隆食物太美味，還市長18歲苗條身材」。還有人說，為了宣傳18歲公民權，再拿出18歲帥照，也真的是很「犧牲」，用心良苦了。