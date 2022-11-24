喜迎2023年曙光 太平山國家森林遊樂區元旦提早開園

宜蘭縣人氣景點的太平山國家森林遊樂區，海拔365至2000公尺，是北台灣欣賞日出的好去處，2023年元旦將提早至凌晨3點開園，讓遊客能於預計日出時間清晨6點30分至50分，一睹新年第一道曙光，凡當天入園者可獲一張紀念編號書籤，搶頭香還可獲得太平山福袋。

元旦當日太平山若氣候良好，羅東林管處推薦7處賞景點，包含太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台、原太平山俱樂部廣場欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14公里觀景台看「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8公里觀景平台有湖景日出、翠峰湖環山步道3公里能見「雲海日出」、望洋山步道觀景台則有「龜山朝日」。

翠峰湖區是太平山熱門觀賞日出景點之一，由於翠峰景觀道路路幅較小，元旦凌晨3點到早上9點實施「時段單向通行」交通管制措施，去程從太平山往翠峰湖早上6點30分禁止車輛進入，返程直至9點後正常開放；園區各據點販賣部、雲海咖啡館提早至早上7點營業。