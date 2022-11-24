快訊

施暴同學嗆「報警也沒用」 13歲少女遭霸凌千人圍派出所

財務惡化！私中再添三專輔 補教名師任董座學校也入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景

攝影中心／ 記者杜建重/即時報導
「基隆塔」視野把基隆山、海、城全串在一起，特殊的豎梯造型設計，觀光客可以直接乘坐電梯上到頂樓看美景。記者杜建重／攝影
「基隆塔」視野把基隆山、海、城全串在一起，特殊的豎梯造型設計，觀光客可以直接乘坐電梯上到頂樓看美景。記者杜建重／攝影

「基隆塔」完工在即，蔡英文總統下午在市長林右昌陪同下視察「基隆塔」，期勉盡速完工。

蔡總統抵達現場時，先搭「基隆塔」電梯上到中正公園，她從「基隆塔」觀看基隆市區時讚嘆連連，感到相當壯闊，蔡總統表示，「基隆塔」視野把基隆山、海、城全串在一起，她認為「基隆塔」將成台灣國門的新地標，遊客可以從基隆港步行過來，再坐電梯上來看基隆港和美麗的山景市容。

基隆市長林右昌表示，「基隆塔」工程已進入最後階段，屆時特殊的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體，更是基隆港東岸的全新地標。未來郵輪進港第一眼就可以看到這座造型特殊的塔梯。完工後觀光客可以直接乘坐電梯到主普壇，並藉由沿著山陵線興建的鵲橋，直通大佛廣場，而豎梯下方的三角廣場也將成為如歐洲魅力的城市廣場，未來也將提供給各項戶外展演與市集使用。

「基隆塔」的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體。記者杜建重／攝影
「基隆塔」的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體。記者杜建重／攝影
「基隆塔」特殊建築體依山傍海，未來將是基隆港東岸的全新地標。記者杜建重／攝影
「基隆塔」特殊建築體依山傍海，未來將是基隆港東岸的全新地標。記者杜建重／攝影
「基隆塔」完工在即，蔡英文總統（中）下午在市長林右昌（左）陪同下視察「基隆塔」，聽取林右昌的簡報。記者杜建重／攝影
「基隆塔」完工在即，蔡英文總統（中）下午在市長林右昌（左）陪同下視察「基隆塔」，聽取林右昌的簡報。記者杜建重／攝影

基隆港 電梯 林右昌 蔡英文

延伸閱讀

防空洞改建高67米基隆塔 蔡總統：媲美101成台灣新地標

蔡適應選前之夜籲基隆人手牽手 快樂希望、幸福不悲情

蔡適應提振興經濟3支箭 林右昌批謝國樑科學園區不可行

藍綠對手搶當接班人？黃希賢：沒出息 選我超越林右昌

相關新聞

影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景

「基隆塔」完工在即，蔡英文總統下午在市長林右昌陪同下視察「基隆塔」，期勉盡速完工。...

防空洞改建高67米基隆塔 蔡總統：媲美101成台灣新地標

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯即將完工，為主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，蔡英文總統今天...

0918強震花東橋梁、校舍受損 行政院核定38億元助重建

0918地震造成花蓮、台東多處橋梁、道路、學校受損，立委傅崐萁多次會同花蓮縣政府爭取中央補助，傅崐萁今天表示，已獲行政院...

全台「最乾淨公廁」評比出爐 台東這處公廁可以躺著睡

環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁及台糖中興二加油站公廁脫穎...

黑道大哥變「斷臂志工」父親病榻前含淚斷幫派喜獲重生

宜蘭伊民華先生曾經混黑道幫派，父親臨終前，他在病榻前一一打電話給兄弟斷絕關係，並向被害人道歉，搬到宜蘭展開新生活；他開始...

方便遊客規畫遊程 太魯閣布洛灣吊橋將開放中午參觀

太魯閣國家公園內知名景點布洛灣吊橋，目前每天上、下午各開放一場次，依承載量上限排隊入場。為讓遊客能更彈性規畫行程，將於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。