影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景

「基隆塔」完工在即，蔡英文總統下午在市長林右昌陪同下視察「基隆塔」，期勉盡速完工。

蔡總統抵達現場時，先搭「基隆塔」電梯上到中正公園，她從「基隆塔」觀看基隆市區時讚嘆連連，感到相當壯闊，蔡總統表示，「基隆塔」視野把基隆山、海、城全串在一起，她認為「基隆塔」將成台灣國門的新地標，遊客可以從基隆港步行過來，再坐電梯上來看基隆港和美麗的山景市容。