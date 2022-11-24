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影／全台首創豎梯造型 「基隆塔」登高眺望山海城美景
「基隆塔」完工在即，蔡英文總統下午在市長林右昌陪同下視察「基隆塔」，期勉盡速完工。
蔡總統抵達現場時，先搭「基隆塔」電梯上到中正公園，她從「基隆塔」觀看基隆市區時讚嘆連連，感到相當壯闊，蔡總統表示，「基隆塔」視野把基隆山、海、城全串在一起，她認為「基隆塔」將成台灣國門的新地標，遊客可以從基隆港步行過來，再坐電梯上來看基隆港和美麗的山景市容。
基隆市長林右昌表示，「基隆塔」工程已進入最後階段，屆時特殊的豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體，更是基隆港東岸的全新地標。未來郵輪進港第一眼就可以看到這座造型特殊的塔梯。完工後觀光客可以直接乘坐電梯到主普壇，並藉由沿著山陵線興建的鵲橋，直通大佛廣場，而豎梯下方的三角廣場也將成為如歐洲魅力的城市廣場，未來也將提供給各項戶外展演與市集使用。
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