防空洞改建高67米基隆塔 蔡總統：媲美101成台灣新地標

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯即將完工，為主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，蔡英文總統今天視察表示，未來坐郵輪來的國際旅客，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，將成為台灣新地標，未來遊客不只會記得台北101，還會記住這座「基隆塔」。

蔡英文總統今天到基隆塔參觀，由市長林右昌、立委蔡適應陪同。蔡總統表示，基隆塔將基隆的山、海、城串聯在一起，未來坐郵輪來的國際旅客，一來到基隆，就會看見這座新地標，下船後可以直接步行到這裡，搭電梯到山丘上，眺望整座基隆港以及整座山城。

蔡總統說，她今天看到景色真的非常壯觀，也能深深感受到，這座城市的美麗。不僅景色壯觀，這座基隆塔的外觀也很壯闊，以起重機的外型設計真的很有「基隆港都」特色。未來將成為台灣的重要地標，國際旅客來玩，不只會記得台北有座101，心中也會烙印著這座「基隆塔」。

蔡總統表示，基隆每一項的重大建設，都是在林右昌市長任內提出，建設進度能夠這麼快速，不只是基隆隊提出的計畫有可行性，也因為有蔡適應委員最佳隊友的幫忙，讓基隆的建設從不間斷。從國門廣場、城際轉運站，到基隆塔等許多建設，也都是因為中央地方同心協力，基隆才能快速翻轉，成為名符其實的海洋國門。

林右昌說，施工難度很高，周遭都是民宅，是一項很大的挑戰，如今成為看基隆最美的地方，可眺望基隆港、市區，不只是基隆的地標，過去每年有100萬人次郵輪旅客，將是最重要的地標型建物。「基隆塔」未來開放基隆人免收費，但遊客酌收費。

他表示，蔡總統是最挺基隆的總統，短短2周到基隆4次，因為地方跟中央合作，中央跟地方投入172億的公共建設，才能在8年讓基隆蛻變，不只給基隆加持，也是給蔡適應加持。

蔡適應表示，基隆塔規畫時很多人認為不可能，但市府務實的進行城市改造，真的完成了，未來將是基隆的亮點及新地標。