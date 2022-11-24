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0918強震花東橋梁、校舍受損 行政院核定38億元助重建

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
918地震造成花蓮災情，立委傅崐萁（右）日前邀集公共工程委員會主委吳澤成（右4）等人到災區考察，花蓮縣長徐榛蔚（右二）也陪同勘災。圖／花蓮縣府提供
918地震造成花蓮災情，立委傅崐萁（右）日前邀集公共工程委員會主委吳澤成（右4）等人到災區考察，花蓮縣長徐榛蔚（右二）也陪同勘災。圖／花蓮縣府提供

0918地震造成花蓮、台東多處橋梁、道路、學校受損，立委傅崐萁多次會同花蓮縣政府爭取中央補助，傅崐萁今天表示，已獲行政院核定38億元，協助玉長大橋、寶華大橋等4座橋梁與學校等共226項設施重建。

傅崐萁轉述行政院公共工程委員會主委吳澤成說法，表示強震影響花、東地方公共工程計12類、226項，重建經費近38億元，已獲行政院核定，主要由中央特別統籌分配稅款支應，部分由交通部公路總局及經濟部水利署補助。

其中占比最高的是花東4座橋梁的重建經費，達24億元，依據公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，經現場勘查後，由中央全額支應。位於台東的寶華大橋將配合水利署治理計畫改建，花蓮的崙天大橋則因原橋寬不足，將配合交通安全改建引導加寬。

吳澤成說，工程會日前也提供設計及施工同步進行的加速採購策略，讓台鐵玉里至富里段比預計提早完成修復；他也將發函要求相關機關，未來遇到類似災害時，應以原有開口合約及時進場，採設計與工程同步進行，如類統包方式的發包策略，加速重建腳步。

0918強震重創花蓮縣、台東縣多處交通設施、校舍，花蓮立委傅崐萁與縣長徐榛蔚在行政院長蘇貞昌、交通部長王國材南下勘災、10月24日立院交通委員會到玉里考察座談時，多次積極向中央爭取重建經費，提出震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施與六十石山及赤科山農路等災修重建工程等需求，希望中央全額補助，獲行政院核定38億元重建經費。

至於花蓮六十石山及赤科山部分業者無法申請合法民宿問題，傅崐萁表示，吳澤成已請觀光局先開會尋求合理解決方式，若沒有共識，再由工程會協調。

交通部長王國材（左起）、行政院長蘇貞昌9月視察地震受損的東里車站，花蓮縣長徐榛蔚（右）、立法委員傅崐萁（左3）請中央大力幫忙災後重建。圖／本報資料照片
交通部長王國材（左起）、行政院長蘇貞昌9月視察地震受損的東里車站，花蓮縣長徐榛蔚（右）、立法委員傅崐萁（左3）請中央大力幫忙災後重建。圖／本報資料照片

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