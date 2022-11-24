影／正副總統宜蘭幫他站台卻都沒叫對名字 網惡搞「驚句」影片瘋傳
選戰倒數計時，蔡英文總統昨天到宜蘭替縣長候選人江聰淵站台，要大家這次把票「都投給陳歐珀」，發現口誤後第兩次還轉不回來，連自己也笑場。今天有網友KUSO影片，連同賴清德之前站台說，一定要把「林聰賢送入縣政府」，52秒影片網路瘋傳，讓人笑到噴淚。
蔡英文昨晚站台提到2020年她選總統時，宜蘭人給她63%的票，希望所有宜蘭人「投給蔡英文、賴清德的，這次都投給陳歐...，都投陳..，陳..」，一時轉不回來，台下爆笑聲，蔡英文自己也笑了出來；蔡解釋上次是陳歐珀跟她選立委，自己一時之間要轉換一下。
口誤的還有副總統賴清德10月22日參加江聰淵溪北競選總部成立大會，他懇請鄉親父老團結動員支持，11月26日咱一定要把「林聰賢送入縣政..」，發現口誤立馬改口，現場氣氛尷尬。
昨晚有人把蔡英文提陳歐珀的影片傳到各網群，今天網友把林聰賢送入縣府的剪成KUSO影片，正副總統「驚句」連連動作播放，影片最後字幕重複3次「總統、副總統的話要聽」，「一定要記得11月26日票投林聰賢、票投陳歐珀」。
國民黨縣黨部也召開「蔡英文與賴清德都敢不挺的江聰淵」記者會，縣議員黃琤婷、蘇澳鎮長候選人簡銘翔及三星鄉縣議員候選人吳珮菱表示，近日江聰淵接連多次邀請大咖輔選，包括蔡英文總統跟賴清德副總統，總統副總統同台，連最基本的國安都沒在顧，天天跑攤輔選；江市長含著金湯匙選舉，集光環於一身，難怪自己都不用努力，懶惰只會罵別人跑攤，汙名化別人的勤跑基層。
藍營大酸，網路盛傳「連總統都不挺江聰淵的影片」，蔡總統請大家11/26支持「陳歐珀」，賴清德副總統要把「林聰賢」送進縣府，為什麼連江聰淵都說不出來？應該因為你「中國淵」與「黑道盟友」讓總統副總統挺不下去。
藍營指出，民進黨抗中保台最厭惡人民幣，江聰淵你的大哥江永豐在中國大陸賺人民幣，否有申請中國大陸專利？你當市長年8年，你大哥在中國大陸申請幾個專利？看不起台灣？鄭運鵬一個專利就成了「大陸鵬」，你們有幾個專利？讓媒體叫你「中國淵」，中國人民幣「好鵬友」。
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