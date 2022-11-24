影／正副總統宜蘭幫他站台卻都沒叫對名字 網惡搞「驚句」影片瘋傳

選戰倒數計時，蔡英文總統昨天到宜蘭替縣長候選人江聰淵站台，要大家這次把票「都投給陳歐珀」，發現口誤後第兩次還轉不回來，連自己也笑場。今天有網友KUSO影片，連同賴清德之前站台說，一定要把「林聰賢送入縣政府」，52秒影片網路瘋傳，讓人笑到噴淚。

蔡英文昨晚站台提到2020年她選總統時，宜蘭人給她63%的票，希望所有宜蘭人「投給蔡英文、賴清德的，這次都投給陳歐...，都投陳..，陳..」，一時轉不回來，台下爆笑聲，蔡英文自己也笑了出來；蔡解釋上次是陳歐珀跟她選立委，自己一時之間要轉換一下。

口誤的還有副總統賴清德10月22日參加江聰淵溪北競選總部成立大會，他懇請鄉親父老團結動員支持，11月26日咱一定要把「林聰賢送入縣政..」，發現口誤立馬改口，現場氣氛尷尬。

昨晚有人把蔡英文提陳歐珀的影片傳到各網群，今天網友把林聰賢送入縣府的剪成KUSO影片，正副總統「驚句」連連動作播放，影片最後字幕重複3次「總統、副總統的話要聽」，「一定要記得11月26日票投林聰賢、票投陳歐珀」。

國民黨縣黨部也召開「蔡英文與賴清德都敢不挺的江聰淵」記者會，縣議員黃琤婷、蘇澳鎮長候選人簡銘翔及三星鄉縣議員候選人吳珮菱表示，近日江聰淵接連多次邀請大咖輔選，包括蔡英文總統跟賴清德副總統，總統副總統同台，連最基本的國安都沒在顧，天天跑攤輔選；江市長含著金湯匙選舉，集光環於一身，難怪自己都不用努力，懶惰只會罵別人跑攤，汙名化別人的勤跑基層。

藍營大酸，網路盛傳「連總統都不挺江聰淵的影片」，蔡總統請大家11/26支持「陳歐珀」，賴清德副總統要把「林聰賢」送進縣府，為什麼連江聰淵都說不出來？應該因為你「中國淵」與「黑道盟友」讓總統副總統挺不下去。

藍營指出，民進黨抗中保台最厭惡人民幣，江聰淵你的大哥江永豐在中國大陸賺人民幣，否有申請中國大陸專利？你當市長年8年，你大哥在中國大陸申請幾個專利？看不起台灣？鄭運鵬一個專利就成了「大陸鵬」，你們有幾個專利？讓媒體叫你「中國淵」，中國人民幣「好鵬友」。 國民黨陣營宜蘭縣議員黃琤婷、蘇澳鎮長候選人簡銘翔及三星縣議員候選人吳珮菱大酸民進黨候選人江聰淵，連總統副總統都挺不下去。記者戴永華／攝影

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