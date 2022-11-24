羅東鎮長選情激烈 綠控藍抹黑「下架說謊鎮長」

羅東鎮長選舉倒數2天，民進黨候選人黃適超昨提告對手國民黨吳秋齡以不實文宣與看板，意圖使人不當選，今天對於吳陣營說舊公路局停車場機關用地變更為商業用地，有公文為憑，再提出質疑，是誰發的公文，要吳把公文拿出來，如果沒有就是說謊，喊出「下架說謊鎮長」。吳競辦表示，不願選舉流於口水爭論，不予回應。

黃適超與前代理縣長陳金德今天召開「下架說謊鎮長」記者會，黃說，吳秋齡以文宣「假遷建真賣地？」暗控他，根本是造假抹黑；吳陣營所指黃適超團隊的李錫欽、林意評在代表會說要賣土地，黃表示，「他們說跟我說是不一樣」，澄清自己政見從沒說過要賣土地。

陳金德2017年11月6日上任代理縣長、黃適超是副縣長。陳說，舊公路局停車場目前為機關用地，2018年10月他通過羅東公共設施保留地通盤檢討都市計畫變更為「廣場」，並非國民黨造假的「商業用地」，結果藍營用傳單來造謠。

吳競辦昨回應此地2018年10月縣府專案變更為「廣場用地」，有公文為憑，明明白白是要變更為「商業用地」，後又提出另個版本，是2017年3月內政部要專案變更。陳說，與黃2017年11月就職，根本沒有這份公文，批吳陣營拿不出來公文是在栽贓。