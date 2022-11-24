全台「最乾淨公廁」評比出爐 台東這處公廁可以躺著睡

環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁及台糖中興二加油站公廁脫穎而出獲獎，成為台東「最乾淨公廁」。其中，台糖中興二加油站公廁，上錯所還要脫鞋呢，可能是全國唯一要脫鞋的公廁。

台東縣環保局說，此次評比環保署共分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等4大類分別競爭，由各縣市環保局及私人公廁管理單位薦舉參賽，再由署聘請專家學者現場考評，評選項目包括基本環境乾淨、友善設計、省水節能、企業社會責任及多元友善等項目。

今年環保局從觀光遊憩類推薦池上鄉大坡池風景區公廁，以及加油站類的台糖中興二加油站公廁兩處接受環保署評比，結果這2處公廁在全國3百餘處公廁中脫穎而出，分獲「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」及「縣市政府優良公廁管理推薦」。

台糖中興二加油站表示，他們平均1小時就要巡視一次廁所，只要有客人上廁所，就增加清潔次數，任何角落都不能有水漬，也沒有灰塵，更不需芳香劑，因為絕對無臭味。此外，到加油站上廁所，要脫鞋，保持無塵環境，2012年就曾獲環保署特優公廁。

加油員說，剛開始民眾會抱怨，覺得麻煩，但上完廁所，都會一臉驚喜說：「你們的廁所怎麼乾淨到連一滴水漬都沒有？難怪要換穿拖鞋！」有客人加完油，一定去上他們的廁所，還有人在廁所門口拍照，說要拍回去讓朋友瞧瞧脫鞋公廁。