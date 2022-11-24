快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／今增本土16,015例、65病歿 相隔220天連江再清零

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台「最乾淨公廁」評比出爐 台東這處公廁可以躺著睡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁獲「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」。圖／台東縣政府提供
台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁獲「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」。圖／台東縣政府提供

環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁及台糖中興二加油站公廁脫穎而出獲獎，成為台東「最乾淨公廁」。其中，台糖中興二加油站公廁，上錯所還要脫鞋呢，可能是全國唯一要脫鞋的公廁。

台東縣環保局說，此次評比環保署共分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等4大類分別競爭，由各縣市環保局及私人公廁管理單位薦舉參賽，再由署聘請專家學者現場考評，評選項目包括基本環境乾淨、友善設計、省水節能、企業社會責任及多元友善等項目。

今年環保局從觀光遊憩類推薦池上鄉大坡池風景區公廁，以及加油站類的台糖中興二加油站公廁兩處接受環保署評比，結果這2處公廁在全國3百餘處公廁中脫穎而出，分獲「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」及「縣市政府優良公廁管理推薦」。

台糖中興二加油站表示，他們平均1小時就要巡視一次廁所，只要有客人上廁所，就增加清潔次數，任何角落都不能有水漬，也沒有灰塵，更不需芳香劑，因為絕對無臭味。此外，到加油站上廁所，要脫鞋，保持無塵環境，2012年就曾獲環保署特優公廁。

加油員說，剛開始民眾會抱怨，覺得麻煩，但上完廁所，都會一臉驚喜說：「你們的廁所怎麼乾淨到連一滴水漬都沒有？難怪要換穿拖鞋！」有客人加完油，一定去上他們的廁所，還有人在廁所門口拍照，說要拍回去讓朋友瞧瞧脫鞋公廁。

「打掃一間廁所要花2個小時」，加油站員工說，曾有客人不相信「無塵」，拿衛生紙擦拭最容易有灰塵的門窗平台，結果衛生紙還是白的，豎大拇指說「乾淨到無可挑剔」。有客人形容「廁所乾淨到可以在地板上躺著睡」。

客人到台糖中興二加油站上完廁所，都會一臉驚喜說：「廁所怎麼乾淨到連一滴水漬都沒有？難怪要換穿拖鞋」。記者尤聰光／攝影
客人到台糖中興二加油站上完廁所，都會一臉驚喜說：「廁所怎麼乾淨到連一滴水漬都沒有？難怪要換穿拖鞋」。記者尤聰光／攝影
台東縣台糖中興二加油站公廁，上廁所還要脫鞋呢，可能是全國唯一要脫鞋的公廁。記者尤聰光／攝影
台東縣台糖中興二加油站公廁，上廁所還要脫鞋呢，可能是全國唯一要脫鞋的公廁。記者尤聰光／攝影
加油站員工說，曾有客人不相信「無塵」，拿衛生紙擦拭最容易有灰塵的門窗平台，結果衛生紙還是白的。記者尤聰光／攝影
加油站員工說，曾有客人不相信「無塵」，拿衛生紙擦拭最容易有灰塵的門窗平台，結果衛生紙還是白的。記者尤聰光／攝影
台東台糖中興二加油站公廁，參加環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」獲「縣市政府優良公廁管理推薦」獎項殊榮。記者尤聰光／攝影
台東台糖中興二加油站公廁，參加環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」獲「縣市政府優良公廁管理推薦」獎項殊榮。記者尤聰光／攝影

公廁 加油站

延伸閱讀

公園公廁不再惡臭難聞 新北共88處完成汙水接管

網美公廁遭埋伏攻擊20分鐘　臉部骨折「眼、舌差點被扯下」

尿急找廁所⋯門竟標「H」、「D」 網崩潰問：哪個才是男廁？

台南市公廁95%達特優 爭取中央經費全面翻新500座公廁

相關新聞

黑道大哥變「斷臂志工」父親病榻前含淚斷幫派喜獲重生

宜蘭伊民華先生曾經混黑道幫派，父親臨終前，他在病榻前一一打電話給兄弟斷絕關係，並向被害人道歉，搬到宜蘭展開新生活；他開始...

全台「最乾淨公廁」評比出爐 台東這處公廁可以躺著睡

環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，台東縣池上鄉大坡池風景區北側公廁及台糖中興二加油站公廁脫穎...

方便遊客規畫遊程 太魯閣布洛灣吊橋將開放中午參觀

太魯閣國家公園內知名景點布洛灣吊橋，目前每天上、下午各開放一場次，依承載量上限排隊入場。為讓遊客能更彈性規畫行程，將於1...

基隆新建寵物銀行大變身 狹小鐵皮屋成「浪浪豪宅」

基隆市動保所新建寵物銀行工程幾近完工，市長林右昌今天前往視察表示，看到五星級收容空間，和他上任時的舊收容中心有著天壤之別...

台東員警原住民族語廣播反賄選 長者：買票會抓去關

台東五合一選舉倒數階段，原鄉各地賄選傳聞不斷，警方為杜絕賄選情事發生，透過村辦公室廣播系統，用族語宣導反賄選，部落長者聽...

蘭嶼綠島選票先後送達 員警荷槍實彈戒護

九合一選舉和修憲複決26日登場，台東縣選委會把握今早好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。