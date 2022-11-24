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黑道大哥變「斷臂志工」父親病榻前含淚斷幫派喜獲重生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
伊民華原本混黑道幫派，人生後半段成了「斷臂志工」，他在父親病榻前含淚斬斷幫派，喜獲重生。記者戴永華／攝影
伊民華原本混黑道幫派，人生後半段成了「斷臂志工」，他在父親病榻前含淚斬斷幫派，喜獲重生。記者戴永華／攝影

宜蘭伊民華先生曾經混黑道幫派，父親臨終前，他在病榻前一一打電話給兄弟斷絕關係，並向被害人道歉，搬到宜蘭展開新生活；他開始投入志工，幾年前號召成立同理心社會關懷服務協會，這是個「沒錢出力」的團體，公益活動缺人力，協會派人去支援，他一路走來歡喜付出，最近獲選勁勇獎身心障礙者楷模。

伊民華談起生活遭遇，每個情節都是刻畫人心的故事。現年64歲的他小時不愛念書，經常打架，長大後加入組織幫派逞凶鬥狠，進出監獄；當兵受訓被派去擔任廢彈拆除工作，未料有一次去拆除未爆彈，炮彈猛然炸開，前面的班兵及後面班長都炸死了，他被炸成重傷，3個月9次手術，失去右前臂，命保住了。很多人遇到這種事晴天霹靂，但他說「還好啦」。

退伍後，伊民華先生想找工作，但肢體傷殘加上前科，社會難以接納，又重返江湖不歸路。從小缺乏母愛的他，內心深處很愛父親，父親是個老兵，一直希望他遠離黑道幫派，直到父親病重，眼看不久於人世，再度對他提出要求。

伊民華含淚答應，就在父親病榻前打電話給兄弟告別幫派，同時也打電話給曾經被他傷害過的人致歉，祈盼原諒過去所做的一切。民國80年父親走了，想到這段往事他就難過，士官退役的他自稱「小兵」，這是對「老兵」父親的一種懷念。

他以前生活習慣不好，吃檳榔吃到最後牙齒掉了、抽煙抽到肺纖維化、喝酒喝到心肌梗塞，幾年前心臟主動脈幾乎快塞住，立馬接受手術，心想「自己沒有那麼短命吧」。人生關關難過關關過，老天爺留他在世，希望他做更多好事，他也真的做到了，成為一位有愛心、同理心的「斷臂志工」。

他加入宜蘭縣肢體障礙者協會，幫助許多肢體不便朋友，加入宜蘭聯合勸募基金會擔任志工，102年號召成立宜蘭縣同理心社會關懷服務協會，滿心歡喜的他經常以自身經歷鼓勵遇到挫折者，「看得開、放得下」，勇敢樂觀去面對一切，人生自然可以走出自己的一片天地。

伊民華原本混黑道幫派，人生後半段成了「斷臂志工」，他在父親病榻前含淚斬斷幫派，喜獲重生。圖／伊民華提供
伊民華原本混黑道幫派，人生後半段成了「斷臂志工」，他在父親病榻前含淚斬斷幫派，喜獲重生。圖／伊民華提供

宜蘭 幫派 黑道

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