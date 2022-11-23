藍綠對手搶當接班人？黃希賢：沒出息 選我超越林右昌

無黨籍基隆市長候選人黃希賢今天說，民進黨候選人蔡適應想「接班」基隆市長林右昌便罷，國民黨候選人他說想成為接棒者，這麼沒出息？要選市長，就是要有能力、要有自信超越現任市長，林右昌做得好的可延續，但「金玉其外」做不好的，就交由他來翻轉。

民進黨基隆市長候選人蔡適應今早說，對手國民黨候選人謝國樑昨晚在政見發表會，肯定基隆市長林右昌團隊改變基隆，這樣的團隊請大家放心交給他。謝國樑則說，林的確做到一些事，但有進步的空間，包括田徑場的問題，基隆輕軌轉向捷運，他期待成為接棒者繼續推動。

黃希賢表示，從沒看過有敵對陣營的候選人搶著當接班人，凸顯候選人沒自信、沒開拓新視野的遠見，正如他昨晚在市政發表會所說，謝國樑只會提空洞、撒幣、不可行的政見。

黃希賢認為蔡適應也是了無新意，許多政見都只想當林右昌2.0，較新的1200月票政見也是「拿香跟拜」民進黨中央，造成財政大黑洞的債留子孫政策。藍綠候選人都想當接班小弟，選他們幹什麼？乾脆選副市長林永發算了，更了解且更能執行林右昌的意志。

黃希賢說，林右昌施政看起來做得好，不是特別厲害，肇因是在於以前國民黨執政太爛，那時的立委就是謝國樑。林右昌曾在立委選舉敗給謝國樑，結果謝國樑如今搶當林右昌接班人，十分可笑。

黃希賢說，他自信做得比林右昌更好，他的教育、育兒、老福等政策，就是比照台北市規劃，他是向首都直轄市的水準看齊，而不是向林右昌看齊。林是在市中心硬體建設、媒體行銷宣傳做得好，其他面向仍落後先進城市太多，他絕對可以超越林右昌。 無黨籍基隆市長候選人黃希賢（右）今到七堵火車站、中船路一帶拜票。圖／黃希賢競選總部提供 無黨籍基隆市長候選人黃希賢（右）今到七堵火車站、中船路一帶拜票。圖／黃希賢競選總部提供 無黨籍基隆市長候選人黃希賢（左）今到七堵火車站、中船路一帶拜票。圖／黃希賢競選總部提供 無黨籍基隆市長候選人黃希賢（左）今到七堵火車站、中船路一帶拜票。圖／黃希賢競選總部提供

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