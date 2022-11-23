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方便遊客規畫遊程 太魯閣布洛灣吊橋將開放中午參觀
太魯閣國家公園內知名景點布洛灣吊橋，目前每天上、下午各開放一場次，依承載量上限排隊入場。為讓遊客能更彈性規畫行程，將於12月15日起調整參觀時段，中午時段也將開放供遊客登橋攬景。
布洛灣吊橋全長196公尺，橫跨立霧溪，可飽覽峽谷美景，原名山月吊橋，前年8月開放後瞬間成為園區內熱門景點，初期為維持遊客參觀品質及現場交通秩序，採限額預約參觀，但每場次一開放預約就額滿。
太魯閣國家公園管理處採滾動式調整放寬，今年9月1日起取消預約制，改依吊橋承載量280人上限管制，每天上、下午各開放一場次排隊入場，中午時段不開放。此外，為尊重與原住民族共管會議的意願，今年5月恢復名稱為「布洛灣吊橋」。
為提升吊橋參訪遊客量，也讓遊客行程安排更加彈性，太管處決定下月15日起，中午也開放登橋參觀，屆時布洛灣吊橋將從每天上午8時30分，一直開放到下午4時30分，最慢必須在下午4時前入場。
太管處表示，11、12月有過冬降遷而來的各種台灣鳥類，是適合暢遊布洛灣的季節；但也提醒，吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，容易有強陣風，遊客登橋參觀時，務必依照現場工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，並請不要在橋上撐傘，確保安全。
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