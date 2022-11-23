快訊

阿拉伯人的驕傲日：爆冷踢贏強敵阿根廷的足球狂喜

汪小菲不願再付豪宅鉅額電費 專家曝6恐怖支出：呼吸每刻都驚人

基隆新建寵物銀行大變身 狹小鐵皮屋成「浪浪豪宅」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影

基隆市動保所新建寵物銀行工程幾近完工，市長林右昌今天前往視察表示，看到五星級收容空間，和他上任時的舊收容中心有著天壤之別，新的收容空間比中央所訂的標準還增加50%，也是目前空間3倍以上，未來是推展動保工作的重要基地。

林右昌今天和立委蔡適應、產發處長黃健峰及動保所長陳瑞濱視察寵物銀行改建工程，產業發展處表示，目前工程進度99.%，預定12月竣工，可收容150隻狗、50隻貓，包括犬舍跟動物醫院空間大幅改善，從目前鐵皮屋變成「浪浪豪宅」，不僅是動物收容功能，更兼具醫療照護、生命教育等多功能場域。

犬舍欄位每隻大狗，享有7.5平方公尺的起居空間，一欄一隻。犬舍不設窗戶，改用最先進電動百葉窗，夏季晴天保有自然通風，雨天、颱風、冬季一個按鈕全面關閉保暖又能調節光線。戶外有2000平方公尺寬闊草皮，提供飼主與狗狗互動休憩談心空間。

林右昌說，他初上任時首次視察舊收容中心後心情沉重，決心大幅改善環境，獲中央預算近1億元，感謝立委蔡適應爭取8千萬元，這項政策才能推動，改善後可說是五星級寵物旅館。

林右昌表示，期盼未來寵物銀行是生命與環境教育場域，讓有意認養的民眾，看到人性的認養區，受到很好的照顧而提高認養率，讓一時失去溫暖的毛小孩或動物，得到新的家庭來照顧。

蔡適應表示，嶄新的環境設施，會讓有意願認養的家庭或民眾看到後，將心比心認養照顧，更是動保教育基地，就像市府公布寵物公園落腳暖暖運動公園，朝全台寵物聖地努力邁進，並藉推動晶片植入、接種疫苗等政策，落實寵物友善於生活日常。

市府說，收容所並附設動物醫院，提供妥善醫療照護，並在1樓大廳設置玻璃櫥窗寬敞明亮，參觀者可看到認養動物受妥適照顧；建物採柔和綠色系，與瑪陵休閒農業區融為一體，展示觀光、教育、關懷的多功能場域特色，不會感到鄰避感。

基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影
基隆新建寵物銀行大變身，原狹小鐵皮屋變「浪浪豪宅」。記者游明煌／攝影

寵物 認養 林右昌

延伸閱讀

蔡適應選前之夜大遊行 18點18分點亮基隆牽手護光榮

雨中幫基隆蔡適應車掃 林靜儀：下周不要回來委員會了

謝國樑、蔡適應心戰喊話 基隆市長第2場政見會沒火藥味

基捷和汐東線整合 林右昌：林佳龍是臨門一腳最大功臣

相關新聞

基隆新建寵物銀行大變身 狹小鐵皮屋成「浪浪豪宅」

基隆市動保所新建寵物銀行工程幾近完工，市長林右昌今天前往視察表示，看到五星級收容空間，和他上任時的舊收容中心有著天壤之別...

台東員警原住民族語廣播反賄選 長者：買票會抓去關

台東五合一選舉倒數階段，原鄉各地賄選傳聞不斷，警方為杜絕賄選情事發生，透過村辦公室廣播系統，用族語宣導反賄選，部落長者聽...

蘭嶼綠島選票先後送達 員警荷槍實彈戒護

九合一選舉和修憲複決26日登場，台東縣選委會把握今早好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送...

協調基隆3高地社區供水改善 蔡適應：花1年溝通解決

民進黨基隆市長候選人蔡適應昨天晚間邀台灣自來水公司第一區管理處，在綠葉山莊、原美館、優泉小鎮社區召開高地供水改善施工前說...

基隆首座寵物公園 敲定落腳暖暖

基隆登錄犬貓有3萬6千多隻，卻連一處寵物公園都沒有，先前選址找了十多處，昨天定案選在暖暖運動公園閒置綠地，面積2400平...

多位民代奧援 花蓮市首座風雨球場完工最快明年初啟用

花蓮市中山公園的風雨球場即將完工，市長魏嘉賢今天前往會勘，感謝各級民代提供建議補助款，讓全市第一座風雨球場得以順利發包。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。