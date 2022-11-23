基隆新建寵物銀行大變身 狹小鐵皮屋成「浪浪豪宅」

基隆市動保所新建寵物銀行工程幾近完工，市長林右昌今天前往視察表示，看到五星級收容空間，和他上任時的舊收容中心有著天壤之別，新的收容空間比中央所訂的標準還增加50%，也是目前空間3倍以上，未來是推展動保工作的重要基地。

林右昌今天和立委蔡適應、產發處長黃健峰及動保所長陳瑞濱視察寵物銀行改建工程，產業發展處表示，目前工程進度99.%，預定12月竣工，可收容150隻狗、50隻貓，包括犬舍跟動物醫院空間大幅改善，從目前鐵皮屋變成「浪浪豪宅」，不僅是動物收容功能，更兼具醫療照護、生命教育等多功能場域。

犬舍欄位每隻大狗，享有7.5平方公尺的起居空間，一欄一隻。犬舍不設窗戶，改用最先進電動百葉窗，夏季晴天保有自然通風，雨天、颱風、冬季一個按鈕全面關閉保暖又能調節光線。戶外有2000平方公尺寬闊草皮，提供飼主與狗狗互動休憩談心空間。

林右昌說，他初上任時首次視察舊收容中心後心情沉重，決心大幅改善環境，獲中央預算近1億元，感謝立委蔡適應爭取8千萬元，這項政策才能推動，改善後可說是五星級寵物旅館。

林右昌表示，期盼未來寵物銀行是生命與環境教育場域，讓有意認養的民眾，看到人性的認養區，受到很好的照顧而提高認養率，讓一時失去溫暖的毛小孩或動物，得到新的家庭來照顧。

蔡適應表示，嶄新的環境設施，會讓有意願認養的家庭或民眾看到後，將心比心認養照顧，更是動保教育基地，就像市府公布寵物公園落腳暖暖運動公園，朝全台寵物聖地努力邁進，並藉推動晶片植入、接種疫苗等政策，落實寵物友善於生活日常。