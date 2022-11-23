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花蓮災難醫療救護隊 訓練課程精實智慧化

中央社／ 花蓮縣23日電

近年災難事件頻傳，如2018年花蓮地震、2021年太魯閣事故等，花蓮慈濟醫院與衛生局、消防局合作成立災難醫療救護隊，規劃訓練課程培育更多人才，盼能挽救更多生命。

2018年花蓮經歷0206大地震後，花蓮縣衛生局發現需要在地團隊專門進行醫療需求評估和照護，成立花東第一支災難醫療隊「花蓮縣災難醫療救護隊（DMAT）」，並與花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、消防局合作開設訓練課程，培育災難醫療隊成員，由醫師、護理師擔任講師，並進入公部門擔任災難醫療隊核心成員。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，培育更多災難護理人才，急診醫護團隊開發災難護理訓練模組，透過課堂講述法、實際操作、遊戲化教學、情境模擬（角色扮演）等手法，訓練第一線醫護人員及消防局高級救護技術員，對於災難救護的知識、技能與態度的能力養成。

學到災難救護技巧之外，在分秒時間裡還要動作快速、精準，所以搶救品質提升也是很重要的一環。因此建立智慧化高級心肺復甦術（ACLS）標準系統平台，提升急救品質，也能減輕醫護人員在臨床、病歷書寫的負擔。

此外，緊急醫療部分，因為災難時會有大量傷患湧入急診，大部分災民是沒有證件，導致無法確認身分、尋人不易、無法掛號、醫師無法開立醫囑、人數統計困難等耗費時間的經驗。

於是研擬建置「重災大傷e管理系統」，從在大量傷患啟動時，病患掛完號，只要一取號，醫師在診間就可以開醫囑，此項獲得2022年醫策會的醫療品質獎智慧醫療類–智慧解決方案組（門急診服務領域）標章的肯定。

為了讓到院前的緊急救護與醫院能更緊密銜接，慈濟醫院護理部主任鍾惠君、急診部醫師與衛生福利部東區緊急應變中心前執行長賴佩芳規劃、開發「智慧型遠距到院前救護系統」，協助救護員正確執行心肺復甦術，且執行過程同步傳遞到急診室，讓醫師同時進行線上醫療指導，這項系統也正申請專利中，希望提升急救成功率。

花蓮慈濟醫院指出，災難護理與緊急救護的應用、成果將於12月1至4日在2022台灣醫療科技展展出。

花蓮 衛生局 慈濟

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