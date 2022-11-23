花蓮吉安鄉增親子遊樂設施 打造老幼共融公園
花蓮吉安鄉公所接獲許多家長反應，希望能增設鄉內親子遊樂設施，因而選定福興村吉安創客棧後方綠地，新闢一處親子共融遊憩空間，設置許多遊具設施，地面鋪設符合法規地坪，已於9月初動工，預計明年初啟用，完工後讓鄉內多一個「溜小孩」的好去處。
吉安鄉公所指出，經福興村長黃駿緯了解鄉親的需求後，向張正治、林源富及黃馨3位議員爭取共100萬元建設經費，因公園設施所需建設款項龐大，鄉長游淑貞協助籌措不足經費投入建設，總工程經費達274萬餘元，讓整體遊樂設施更加完善。
鄉公所表示，新的親子共融遊憩空間於9月初動工，預計12月初完工，待驗收完成後，最快明年初啟用。規畫新增拱型鳥巢鞦韆、大型組合遊具及綜合攀爬架等遊具設施，並以保護孩童安全為首要考量，於地面鋪設符合法規彈性安全地坪，周邊也將補植草坪及養護花卉，美化環境。
游淑貞說，未來遊憩空間開放使用後，將配合吉安創客棧的各項活動及園區內既有體健設施，成為家庭樂活共融新熱點。鄉公所團隊也將持續於鄉內尋覓場地，爭取上級補助建設，打造大型主題式共融公園，同時運用鄉預算自籌投入小區塊的遊樂設施建設，讓吉安鄉成為樂活宜居之地。
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