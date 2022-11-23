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蘭嶼綠島選票先後送達 員警荷槍實彈戒護

中央社／ 台東縣23日電
台東縣選舉委員會23日把握好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達。 中央社
台東縣選舉委員會23日把握好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達。 中央社

九合一選舉和修憲複決26日登場，台東縣選委會把握今早好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達，預計明天會將所有的票送抵各鄉鎮。

今天清晨台東縣選委會人員提早上班，荷槍實彈的刑警也出現在台東縣政府大禮堂，接著由蘭嶼鄉公所人員將公投票和五合一選舉的選票搬上車，送往台東豐年機場，由8時10分的飛機送抵蘭嶼。綠島鄉的選票也在上午清點完畢，預計下午1時海運送抵。

台東縣選委會第一組長蘇基山接受中央社記者訪問表示，把握今天上午好天氣，早上已將公投票和選票送抵蘭嶼，綠島選票也會把握在下午未變天前送達。今天會有一半鄉鎮領到票，預計明天會將所有的票送抵各鄉鎮。

蘇基山表示，台東公投人數為17萬8589人。縣長17萬7853人，其中原住民投票人數為6萬2365人逾1/3。

台東縣選委會再次提醒，投票當天不可佩戴有候選人姓名或競選內容口罩，違者最高罰新台幣500萬元。公投當日仍可進行宣傳公投活動，但不能宣傳候選人相關資訊，包含穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

九合一選舉將於26日投票，台東縣選舉委員會23日把握好天氣，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達，預計24日會將所有選票送抵各鄉鎮。 中央社
九合一選舉將於26日投票，台東縣選舉委員會23日把握好天氣，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達，預計24日會將所有選票送抵各鄉鎮。 中央社

台東 公投 蘭嶼 2022大選 台東縣選舉

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