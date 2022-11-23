蘭嶼綠島選票先後送達 員警荷槍實彈戒護

九合一選舉和修憲複決26日登場，台東縣選委會把握今早好天氣，員警也荷槍實彈戒護，將蘭嶼選票空運送達，綠島則預計下午海運送達，預計明天會將所有的票送抵各鄉鎮。

今天清晨台東縣選委會人員提早上班，荷槍實彈的刑警也出現在台東縣政府大禮堂，接著由蘭嶼鄉公所人員將公投票和五合一選舉的選票搬上車，送往台東豐年機場，由8時10分的飛機送抵蘭嶼。綠島鄉的選票也在上午清點完畢，預計下午1時海運送抵。

台東縣選委會第一組長蘇基山接受中央社記者訪問表示，把握今天上午好天氣，早上已將公投票和選票送抵蘭嶼，綠島選票也會把握在下午未變天前送達。今天會有一半鄉鎮領到票，預計明天會將所有的票送抵各鄉鎮。

蘇基山表示，台東公投人數為17萬8589人。縣長17萬7853人，其中原住民投票人數為6萬2365人逾1/3。