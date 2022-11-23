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協調基隆3高地社區供水改善 蔡適應：花1年溝通解決
民進黨基隆市長候選人蔡適應昨天晚間邀台灣自來水公司第一區管理處，在綠葉山莊、原美館、優泉小鎮社區召開高地供水改善施工前說明會，蔡適應說，他協助社區住戶、自來水公司解決問題，花約1年多溝通，完成相關程序。
水公司表示，綠葉山莊、原美館、優泉小鎮的高地供水改善工程，社區的總戶數762戶，政府負擔八成、用戶負擔二成，工程改善費用約6500萬元，每戶負擔約17000元，操作年費約2276萬元，20年攤提每期約50元，工程大約需要150個工作天，預計11月28日進場施工。
昨晚各社區主任委員、住戶代表現場與會了解狀況，蔡適應表示，過去的高地供水問題，他協助社區住戶、自來水公司一個一個問題解決，他花了大約1年多的時間溝通，終於完成相關程序。
蔡適應提到，他過去幫助幸福華城、壯觀台北、美之國、民生世界、富都新城、綠葉山莊、原美館、優泉小鎮、喜市等社區，六年的時間超過40場以上的相關說明會、協調會，他相信基隆的高地供水問題，會在他的努力下，成為歷史的一部分，以前執政者不想管的問題，就由他來解決。
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