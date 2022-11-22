多位民代奧援 花蓮市首座風雨球場完工最快明年初啟用

花蓮市中山公園的風雨球場即將完工，市長魏嘉賢今天前往會勘，感謝各級民代提供建議補助款，讓全市第一座風雨球場得以順利發包。魏嘉賢說，最快明年初可啟用，除了打籃球，也研議未來多元使用，發揮更多用途。

中山公園風雨球場有兩座籃球場、投幣式照明設備、看台、遮雨棚、廁所、停車位等設施，今年2月15日開工，廠商近日已報請完工。這項工程日前獲縣府工程採購作業評鑑績優，市長魏嘉賢還代表受獎。

魏嘉賢今天與市代會主席蘇美珠、副主席李振瑋，代表蔡翼陽、江如玲、黃瑞文，縣議員魏嘉彥，及縣議員李秋旺及市民代表韓林梅聯合服務處主任游政霖等人前往會勘。

魏嘉賢說，為了讓市民下雨天也能風雨無阻打籃球，向客家委員會提報109年度客庄創生環境營造計畫（禾埕專案），獲核定補助2970萬元，市公所配合330萬元，不過，因建築法規定，須設置廁所、滯洪池，還有看台遮雨棚、夜間照明、停車位等基本設施，新冠疫情嚴峻加上原物料大幅上漲等問題，預算缺口高達1200萬元。

他感謝縣議員魏嘉彥、鄭寶秀、黃振富、葉鯤璟、周駿宥、田韻馨、黃馨、哈尼．噶照，及市代會副主席李振瑋，代表蔡翼陽、謝豪杰、蕭民隆、陳惠卿、江如玲、黃達祥、平島．部定等人提供建議款，合計近320萬元，加上公所自籌約800多萬元，讓工程得以順利發包。

中山公園風雨球場除了男、女廁所，也設置身心障礙專用及親子廁所，市民代表蔡翼陽昨特地帶女兒會勘，體驗設備，魏嘉賢等人也投籃小試身手。