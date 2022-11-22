快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官率警破浪進駐綠島、蘭嶼查賄 掌握情資偵辦中

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台高檢花蓮分署檢察官蔡英俊率台東警方，今天進駐綠島查賄選。記者卜敏正／翻攝
台高檢花蓮分署檢察官蔡英俊率台東警方，今天進駐綠島查賄選。記者卜敏正／翻攝

九合一選舉進入最後1周，台東縣綠島及蘭嶼兩離島，部分選區選情激烈，傳出疑似賄選情資，檢警為強化離島地區妨害選舉偵查，台高檢花蓮分署檢察官蔡英俊、黃東焄，今日起進駐綠島及蘭嶼，台東縣警局也派員到兩離島查賄。

台東今天上午綿綿細雨、飛機停飛，花蓮高分檢檢察官蔡英俊、黃東焄，及台東縣警局刑大副大隊長李水清率刑大，及台東分局偵查隊組成查賄小組16人，改搭船破浪出海到綠島、蘭嶼，隨即進駐各派出所了解選舉情資。

蔡英俊表示，檢警查賄團隊進駐後，除即時處理選舉突發狀況及法律事務外，若離島地區民眾接獲賄選情資，亦可由在地檢察官立即指揮偵辦，目前已掌握可疑情資，並指派幹員偵查，地方居民若發現賄選情資或妨害選舉行為歡迎通報。

台東地檢署表示，台東地區查賄、反賄工作，無論本島、離島，點、線、面已整備完成，無論現金賄選、送禮或者是幽靈人口，都已立案調查蒐證中，近期將持續查辦，再次呼籲各候選人或輔選樁腳，切勿以身試法，以身試法。

2022大選 賄選

延伸閱讀

五合一選票今運抵台東縣府 明坐船送蘭嶼綠島

選前嘉義激戰區檢警調強力查賄 犯罪學者：要遵守法律正當程序

嘉檢持續查賄 2候選人聲押2交保

苗議員候選人宴新住民餐會涉賄選 檢方偵結提起公訴

相關新聞

檢察官率警破浪進駐綠島、蘭嶼查賄 掌握情資偵辦中

九合一選舉進入最後1周，台東縣綠島及蘭嶼兩離島，部分選區選情激烈，傳出疑似賄選情資，檢警為強化離島地區妨害選舉偵查，台高...

瑞穗車站招商不順 售票口改到一樓動線更順暢

花蓮瑞穗車站一樓原先作為賣場場地，但招租不順利，造成旅客要到地下室才能買票搭車，許多鄉親希望售票處與候車處能改到一樓。台...

北五堵國際研發新鎮底定 林右昌：未來20年基隆發動機

為搭配基隆捷運的興建，基隆市長林右昌今天說明「北五堵國際研發新鎮」規畫最新進度，表示這幾年來與立委蔡適應合作，在中央地方...

基隆首座寵物公園落腳暖暖運動公園 明年6月完成啟用

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會公布寵物公園選址及規畫進展，地點確定選在暖暖運動公園閒置綠地，是基隆首座寵物公園，預...

影／大陸台商捐100萬人民幣 助台東花蓮震災戶重建

918強震造成花東多處住宅受損，中華民國紅十字會日前收到大陸紅十字組織，轉來「全國台灣同胞投資企業聯誼會」捐助100萬元...

美麗基隆創作頒獎見證基隆蛻變 影片首獎來自香港女孩

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，藉參賽者的鏡頭記錄基隆的蛻變，市長林右昌昨晚在正濱舊漁會大樓頒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。