檢察官率警破浪進駐綠島、蘭嶼查賄 掌握情資偵辦中

九合一選舉進入最後1周，台東縣綠島及蘭嶼兩離島，部分選區選情激烈，傳出疑似賄選情資，檢警為強化離島地區妨害選舉偵查，台高檢花蓮分署檢察官蔡英俊、黃東焄，今日起進駐綠島及蘭嶼，台東縣警局也派員到兩離島查賄。

台東今天上午綿綿細雨、飛機停飛，花蓮高分檢檢察官蔡英俊、黃東焄，及台東縣警局刑大副大隊長李水清率刑大，及台東分局偵查隊組成查賄小組16人，改搭船破浪出海到綠島、蘭嶼，隨即進駐各派出所了解選舉情資。

蔡英俊表示，檢警查賄團隊進駐後，除即時處理選舉突發狀況及法律事務外，若離島地區民眾接獲賄選情資，亦可由在地檢察官立即指揮偵辦，目前已掌握可疑情資，並指派幹員偵查，地方居民若發現賄選情資或妨害選舉行為歡迎通報。

台東地檢署表示，台東地區查賄、反賄工作，無論本島、離島，點、線、面已整備完成，無論現金賄選、送禮或者是幽靈人口，都已立案調查蒐證中，近期將持續查辦，再次呼籲各候選人或輔選樁腳，切勿以身試法，以身試法。