聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞穗車站招商不順 售票口改到一樓動線更順暢
花蓮瑞穗車站一樓原先作為賣場場地，但招租不順利，造成旅客要到地下室才能買票搭車，許多鄉親希望售票處與候車處能改到一樓。台鐵決議順應民意，歷經2年完工，今天正式啟用，提供旅客及鄉親更加順暢便捷的乘候車環境。
花蓮瑞穗車站在2017年完工，台鐵規畫一樓作為商業空間使用，可惜瑞穗是人口外移偏鄉，沒有廠商願意進駐變成閒置空間，台鐵只好暫時將鐵門拉下，避免遊民逗留。而旅客想要買票搭車，只能到地下室，感到非常不便，鄉親紛紛反映能將售票處改到一樓。
台鐵為回應瑞穗鄉親的要求，將瑞穗車站地下室售票處、票房及候車處，移設至一樓大廳，經費包含軟硬體設施1千多萬元，從發包、建設到完工歷經2年時間，今天正式啟用。
瑞穗鄉長陳進光、 代表會主陳廖安等人及瑞穗鄉親，今天到車站見證歷史性的一刻，由瑞穗站長黃克勝接待並導覽解說，與會嘉賓及鄉親均感到十分滿意，並感謝台鐵順應民意配合改善。
鄉長陳進光表示，車站賣場租用乏人問津，變成閒置空間，旅客只能從旁邊的通道走下樓買票進站，對於長者來說要上下樓梯不方便，更何況化妝室在車站一樓旁邊，如果有內急又要再爬一趟樓梯，動線設計不夠便民。
陳進光說，如今台鐵改善調整，將售票處正式從地下室移到一樓，不但讓以前的問題迎刃而解，還有寬敞的候車處，甚至有插座方便手機充電，非常感謝台鐵的協助，相信能為瑞穗鄉帶來更多旅客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言