快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞穗車站招商不順 售票口改到一樓動線更順暢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
瑞穗車站售票處、候車處從地下室改到一樓，提供旅客及鄉親更加順暢便捷的乘候車環境。圖／台鐵提供
瑞穗車站售票處、候車處從地下室改到一樓，提供旅客及鄉親更加順暢便捷的乘候車環境。圖／台鐵提供

花蓮瑞穗車站一樓原先作為賣場場地，但招租不順利，造成旅客要到地下室才能買票搭車，許多鄉親希望售票處與候車處能改到一樓。台鐵決議順應民意，歷經2年完工，今天正式啟用，提供旅客及鄉親更加順暢便捷的乘候車環境。

花蓮瑞穗車站在2017年完工，台鐵規畫一樓作為商業空間使用，可惜瑞穗是人口外移偏鄉，沒有廠商願意進駐變成閒置空間，台鐵只好暫時將鐵門拉下，避免遊民逗留。而旅客想要買票搭車，只能到地下室，感到非常不便，鄉親紛紛反映能將售票處改到一樓。

台鐵為回應瑞穗鄉親的要求，將瑞穗車站地下室售票處、票房及候車處，移設至一樓大廳，經費包含軟硬體設施1千多萬元，從發包、建設到完工歷經2年時間，今天正式啟用。

瑞穗鄉長陳進光、 代表會主陳廖安等人及瑞穗鄉親，今天到車站見證歷史性的一刻，由瑞穗站長黃克勝接待並導覽解說，與會嘉賓及鄉親均感到十分滿意，並感謝台鐵順應民意配合改善。

鄉長陳進光表示，車站賣場租用乏人問津，變成閒置空間，旅客只能從旁邊的通道走下樓買票進站，對於長者來說要上下樓梯不方便，更何況化妝室在車站一樓旁邊，如果有內急又要再爬一趟樓梯，動線設計不夠便民。

陳進光說，如今台鐵改善調整，將售票處正式從地下室移到一樓，不但讓以前的問題迎刃而解，還有寬敞的候車處，甚至有插座方便手機充電，非常感謝台鐵的協助，相信能為瑞穗鄉帶來更多旅客。

台鐵將瑞穗車站地下室售票處、票房及候車處，移設至一樓大廳，空間更寬敞。圖／台鐵提供
台鐵將瑞穗車站地下室售票處、票房及候車處，移設至一樓大廳，空間更寬敞。圖／台鐵提供
瑞穗車站剪票口也改到一樓，讓旅客方便搭車。圖／台鐵提供
瑞穗車站剪票口也改到一樓，讓旅客方便搭車。圖／台鐵提供
台鐵瑞穗車站售票處改到一樓，旅客更方邊購票。圖／台鐵提供
台鐵瑞穗車站售票處改到一樓，旅客更方邊購票。圖／台鐵提供

台鐵 鄉長

延伸閱讀

范雲號召在地學術界力挺Kolas 「花蓮不應該是家天下」

范雲發起花蓮學術界連署挺Kolas 呼籲抵抗黑暗勢力

影／大陸台商捐100萬人民幣 助台東花蓮震災戶重建

花蓮產業發展永續有成 徐榛蔚拍影片展現政績

相關新聞

檢察官率警破浪進駐綠島、蘭嶼查賄 掌握情資偵辦中

九合一選舉進入最後1周，台東縣綠島及蘭嶼兩離島，部分選區選情激烈，傳出疑似賄選情資，檢警為強化離島地區妨害選舉偵查，台高...

瑞穗車站招商不順 售票口改到一樓動線更順暢

花蓮瑞穗車站一樓原先作為賣場場地，但招租不順利，造成旅客要到地下室才能買票搭車，許多鄉親希望售票處與候車處能改到一樓。台...

北五堵國際研發新鎮底定 林右昌：未來20年基隆發動機

為搭配基隆捷運的興建，基隆市長林右昌今天說明「北五堵國際研發新鎮」規畫最新進度，表示這幾年來與立委蔡適應合作，在中央地方...

基隆首座寵物公園落腳暖暖運動公園 明年6月完成啟用

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會公布寵物公園選址及規畫進展，地點確定選在暖暖運動公園閒置綠地，是基隆首座寵物公園，預...

影／大陸台商捐100萬人民幣 助台東花蓮震災戶重建

918強震造成花東多處住宅受損，中華民國紅十字會日前收到大陸紅十字組織，轉來「全國台灣同胞投資企業聯誼會」捐助100萬元...

美麗基隆創作頒獎見證基隆蛻變 影片首獎來自香港女孩

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，藉參賽者的鏡頭記錄基隆的蛻變，市長林右昌昨晚在正濱舊漁會大樓頒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。