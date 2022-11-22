瑞穗車站招商不順 售票口改到一樓動線更順暢

花蓮瑞穗車站一樓原先作為賣場場地，但招租不順利，造成旅客要到地下室才能買票搭車，許多鄉親希望售票處與候車處能改到一樓。台鐵決議順應民意，歷經2年完工，今天正式啟用，提供旅客及鄉親更加順暢便捷的乘候車環境。

花蓮瑞穗車站在2017年完工，台鐵規畫一樓作為商業空間使用，可惜瑞穗是人口外移偏鄉，沒有廠商願意進駐變成閒置空間，台鐵只好暫時將鐵門拉下，避免遊民逗留。而旅客想要買票搭車，只能到地下室，感到非常不便，鄉親紛紛反映能將售票處改到一樓。

台鐵為回應瑞穗鄉親的要求，將瑞穗車站地下室售票處、票房及候車處，移設至一樓大廳，經費包含軟硬體設施1千多萬元，從發包、建設到完工歷經2年時間，今天正式啟用。

瑞穗鄉長陳進光、 代表會主陳廖安等人及瑞穗鄉親，今天到車站見證歷史性的一刻，由瑞穗站長黃克勝接待並導覽解說，與會嘉賓及鄉親均感到十分滿意，並感謝台鐵順應民意配合改善。

鄉長陳進光表示，車站賣場租用乏人問津，變成閒置空間，旅客只能從旁邊的通道走下樓買票進站，對於長者來說要上下樓梯不方便，更何況化妝室在車站一樓旁邊，如果有內急又要再爬一趟樓梯，動線設計不夠便民。