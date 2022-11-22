基隆首座寵物公園落腳暖暖運動公園 明年6月完成啟用

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會公布寵物公園選址及規畫進展，地點確定選在暖暖運動公園閒置綠地，是基隆首座寵物公園，預計明年6月前完成啟用，打造城市友善動物環境。

林右昌指出，寵物公園基本規格面積至少2400平方公尺，園區設施要有大型及小型犬區，皆至少要1千平方公尺以上，任一邊寬度至少25公尺，空間寬敞並有相關遊具。產發處之前對寵物公園選址，找了不下十處地點進行評選。

但因如果太接近住宅區會造成干擾，須保持距離，8月在暖暖開說明會，排除不適合地點並經評估結果，發現在暖暖運動公園棒球場北側基地，基地平整，面積與要求皆符合產發處需求。寵物公園今天定案後，未來建設不會涉及大面積土地開發與硬體結構要做，施工時間相對快。

產業發展處長黃健峰表示，產發處盤點轄內空間，打造狗狗運動公園，未來建置四周有圍籬，園內設置如隧道、高橋、蹺蹺板、上下台階、涵管、S桿、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地等多樣遊樂設施，供毛孩無限制奔玩。

園區亦將建置有屋頂繫留亭提供飼主及毛小孩遮蔭休息，並有友善狗便撿便袋及清洗池，夜間照明讓晚上使用更便利，寵物公園啟用後，飼主就不用擔心狗狗衝到馬路發生危險，也不用擔心路人被狗嚇到，狗狗可以安全又自由自在奔跑。

產發處表示，寵物公園將參考動督盟2018年全國寵物公園調查報告及狗活動區設置願景規劃，設有寵物飲水設施、教育宣導公佈欄、進出寵物公園處門口設置地面立式晶片掃描器，以晶片認證解鎖開門、監視器、專業草皮底下鋪鐵網、地形高低變化、500公尺內提供廁所、24時照明、人工遮雨棚或樹蔭、洗手足台、1公里內各路口應有指引指標等設施來進行規劃。