影／大陸台商捐100萬人民幣 助台東花蓮震災戶重建

918強震造成花東多處住宅受損，中華民國紅十字會日前收到大陸紅十字組織，轉來「全國台灣同胞投資企業聯誼會」捐助100萬元人民幣，指定捐助918受災戶，紅十字會長王清峰今到台東縣發放慰問金給受災戶，協助災民重建。

王清峰表示， 918地震造成花蓮台東屋損嚴重，經地方政府委託專業鑑定，列出紅單跟黃單災損戶，其中紅單戶有立即危險、不堪居住，中華民國紅十字會日前收到這筆「全國台灣同胞投資企業聯誼會」捐款後，決定集中幫助房舍已不堪居住的紅單戶。

「感謝大陸台商幫忙！」王清峰說，大陸台商這次共捐助100萬元人民幣，搭配中華紅十字會自有部分資金，發給嚴重災損紅單戶每戶10萬元慰問金，幫助他們重建家園。

長濱鄉高姓鄉民表示，地震後住家房屋牆壁及地面都嚴重龜裂，僅暫時補強已經花了將近30萬元，感謝大陸台商幫忙，這筆慰問金對災民有立即的幫助。