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美麗基隆創作頒獎見證基隆蛻變 影片首獎來自香港女孩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，藉參賽者的鏡頭記錄基隆的蛻變，市長林右昌昨晚在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。影片組首獎創作者黃愷晴是一位來自香港的女孩，代表越來越多人看見基隆的美麗。

林右昌說，美麗基隆比賽5年來累積優秀的攝影及影像作品，今年影片組首獎藉詞曲創作，把基隆城市風景，做了絕佳的融合，歌曲有句歌詞「基隆基隆，我是你的人」，他相信每個人聽了會 touch到並感動。

林右昌表示，他上任這8年城市逐步翻轉成彩色，舉辦這項活動，讓更多人不同視角，去看待這座城市不同樣貌，重新愛上基隆，「城市行銷重要推手不是市長，是這座城市的市民」。

觀銷處長曾姿雯表示，參賽者不論是從美食、自然、人文的角度切入，都呈現基隆多元風貌。基隆有山、有海、承載台灣歷史的城市，有入選世界20大市集的廟口夜市、打卡熱點正濱漁港色彩屋，「新基隆獎」邀產官學領域的專家學者評審。

攝影組得獎作品部分，像是以空拍角度拍出的「幾何藝術」，將國門廣場噴水池想像成飛碟的「基隆有飛碟」，都是富有創意的新基隆作品。

影片組首獎《美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let′s meet at Keelung[創作曲]》，透過音樂創作的形式，以輕快的節奏帶著觀眾，一同感受基隆山、海、城風情。曾姿雯表示，首獎創作者黃愷晴是一位來自香港的女孩，代表越來越多人看見基隆的美麗，代表基隆是個友善多元的城市，能夠包容不同的族群。

影片組評審洪馬克、謝志文、陳建宏、李佳懷；攝影組評審張國治、鄧博仁、馬立群、黃子明。所有得獎作品，今天起至30日在基隆東岸商場3樓展出，並於基隆公用頻道CH3頻道、「魅力基隆」Youtube頻道播映，https://www.youtube.com/channel/UCy9bjF2Sk1v5MKvXb46XGrg/featured 。

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，圖為謝志煌的作品：歡樂城市東岸。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，圖為謝志煌的作品：歡樂城市東岸。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，圖為黃財厚的作品：彩色屋光影亮麗。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，圖為黃財厚的作品：彩色屋光影亮麗。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供
第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽昨晚公布，市長林右昌在正濱舊漁會大樓頒發各組得獎作品。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

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