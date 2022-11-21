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美麗基隆影片頒獎 林右昌：不同視角愛上這城市

中央社／ 基隆21日電

第5屆美麗基隆影片及攝影創作比賽今天舉辦頒獎典禮，由市長林右昌頒發攝影組新基隆獎等獎項，林右昌說，期盼藉大家作品看待城市的不同樣貌，重新詮釋基隆，愛上這城市。

頒獎典禮晚間在正濱舊漁會大樓舉行，林右昌說，今年影片組首獎「美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let'smeet at Keelung[創作曲]」影片中藉詞曲創作絕佳融合了基隆城市風景，歌曲有句歌詞「基隆基隆，我是你的人」，相信每個人聽了都會感動。

林右昌表示，他在上任後，認為海港城市應是世界文化交流場域，應以積極勇敢、冒險犯難的色彩取代黑白，8年來也逐步翻轉成彩色，舉辦這項活動希望讓更多人從不同視角，看待這座城市的不同樣貌，重新愛上基隆，「城市行銷重要推手不是市長，是這座城市的市民」。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，今年比賽特別規劃「新基隆獎」，邀請產官學領域的專家學者評審，攝影組得獎作品中，像是以空拍角度拍出的「幾何藝術」，將國門廣場噴水池想像成飛碟的「基隆有飛碟」，都是富有創意的新基隆作品。

基隆 林右昌

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