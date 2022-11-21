快訊

世足賽／伊朗門戶大開 英格蘭首戰狂攻6球完爆對手

百貨專櫃服飾品牌驚傳倒閉！老闆捲款人間蒸發 員工領無薪

視察自行車道工程 林右昌：蔡適應爭取政院補助

中央社／ 基隆21日電

基隆市長林右昌和立法委員蔡適應今天下午前往視察暖暖自行車道工程。林右昌說，原本經費僅新台幣8000萬元，經蔡適應爭取後，行政院加碼為1億8000萬元，期盼能盡快完工。

林右昌表示，這條自行車道是他和蔡適應的政績，基隆因不是直轄市，財政特別困難，他特別向行政院長蘇貞昌拜託，並由蔡適應協助爭取，中央補助預算，才有辦法串聯基隆河岸基隆段自行車道。

林右昌說，台北、新北市段是用市府預算興闢車道，基隆段則是用中央政府補助闢設，考慮兩岸生態與人本環境，先用一條自行車道串接廊帶，對當地發展較有利，也對環境衝擊最小。

蔡適應指出，國民黨的市長和立委無法完成的建設，由他和林右昌一起完成，近期雖然受到缺工缺料的影響，工期有所延後，但他有信心，未來這段完成後，基隆河濱會成為市民最佳的休憩空間。

市府表示，這項工程自興隆街起，連接暖江橋既有河濱公園步道，到過港路公車站，目前進度95%，主要工項多已完成，正在進行收尾工項，預計年底完工。

蔡適應 林右昌

延伸閱讀

影／謝國樑反擊當選是舊勢力復活 勸對手多提正面論述

影／鄭文燦到基隆輔選蔡適應 盼別讓國民黨舊勢力復活

侯友宜沒功勞也有苦勞？ 陳建仁：已苦12年 該換人了

鄭運鵬南桃園造勢 林右昌再談北北基桃1200月票

相關新聞

影／基警宣導短片爆紅 通過閃光紅燈路口記得先停再開

基隆市警察局交通警察隊宣導將取締機車騎士，通過「閃光紅燈」路口或設「停車再開」標誌、「停」字標字路口，未遵守停、讓規定，...

暖暖自行車道將完工 明年從瑞芳沿基隆河畔騎到台北市

基隆市長林右昌今天到暖暖自行車道工地視察，工務處簡報工程進度已達95%，主要工項已在收尾，預計今年底完工。林右昌說，這是...

花蓮長者家托數達東部之冠 落實在地安老目標

門諾醫院自110年開始，承接花蓮縣衛生局「家庭托顧服務輔導團計畫」，協助有意願民眾設立家托，目前有19間家托據點，是東部...

台鐵花東線提早至12月底搶通 11月30日起開放訂票

交通部長王國材今天聽取台鐵局長杜微簡報花東線搶修進度，了解搶修計畫及未來軌道、號誌、電訊、電力等復舊工程後，裁示在安全無...

疏通元旦返鄉人潮！劉櫂豪：台東到花蓮鐵路12月28日通車

917、918台東強震，造成台鐵橋梁結構受損，台東到花蓮間鐵路中斷，台鐵局緊急搶修以及重新檢測橋梁結構，其中玉里到富里段...

台東夜市攤商形象提升 「小高果茶」拿5星評等

經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東縣共有台東市中央市場，及台東市觀光夜市獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。