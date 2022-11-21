花蓮長者家托數達東部之冠 落實在地安老目標

門諾醫院自110年開始，承接花蓮縣衛生局「家庭托顧服務輔導團計畫」，協助有意願民眾設立家托，目前有19間家托據點，是東部之冠，服務人數達366人，其中有母女一起投入家托服務，陪伴、照護長者，更獲得表揚肯定。

門諾醫院表示，家庭托顧據點如同社區保母，由受過訓練的照服員，在自己家中改善無障礙設施後，開放照顧社區中長輩及身障者，一間家托最多照顧4位符合長照身分的失能者，讓個案能在熟悉的社區得到有尊嚴、自主且有品質的照顧，只要申請人符合資格、建物合法就可安心在家創業，落實在地安老目標。

34歲盧佳琪與媽媽在門諾團隊輔導協助下，各自設立家托據點，盧佳琪表示，因為有門諾的幫忙，以及媽媽的經驗傳承，再加上自己對長者照護的興趣，才促成家托據點設立，順利開拓自己的創業之路。

「家托不只是照顧長者而已，希望讓他們都有回到家的感覺」盧佳琪說，照顧長者最好的方式就是融入生活，了解喜好與習慣，再針對個人的狀況安排適合的活動與課程，看到長輩們開心的笑容，就是對她最好的回饋。這工作能兼顧家庭與工作，她鼓勵對長照服務有興趣的年輕人投入家托的行列。

花蓮縣衛生局長朱家祥除了肯定門諾輔導團對家托業者的協助及輔助，看到家托業者的用心也深受感動，尤其老大人的照顧比孩子還需要花更多的愛心及耐心，很高興看到長輩們都能獲得適切的照護。