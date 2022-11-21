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台東夜市攤商形象提升 「小高果茶」拿5星評等

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝

經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東縣共有台東市中央市場，及台東市觀光夜市獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤通過經濟部評核，其中攤商「小高果茶」攤位形象導入文青設計，所用食材通過衛生檢驗，拿下最高5星評等。

台東市觀光夜市促進會理事長賴美月表示，台東夜市攤商、市集，過去較少參與這類評比，她曾到北部縣市參訪，發現不少攤商設計、形象充滿創意，重視食材的衛生、產品履歷、銷售服務，她認為台東夜市攤商一定可以更好。

「希望縣長鼓勵大家繼續加油！」賴美月說，兩年前擔任理事長後，就鼓勵大家透過比賽、觀摩，提升攤商自我形象，第一次參賽什麼都不懂、得獎也不多，但有經驗後，今年特別強化環保、衛生、服務、形象提升，還請夜市促進會幹部羅永豐，改造他的「小高果茶」作示範，終於拿下5星評等。

羅永豐說，特別針對整個攤位形象改造，除了外觀導入文青設計概念，食材也強調在地、環保，並通過食品衛生檢查，投保公共意外險，讓攤商也有社會責任概念，也讓消費者採購過程充滿喜樂、愉悅、滿意。

台東縣政府財經處表示，夜市與傳統市場是庶民經濟具體展現，希望透過這次「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」評核活動，藉由評比活動提升攤商、市場自我認同感，並激勵攤商互相學習進步，提供消費者更優質採買環境。

經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東市中央市場及台東市觀光夜市，獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤通過評核。記者卜敏正／翻攝
經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東市中央市場及台東市觀光夜市，獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤通過評核。記者卜敏正／翻攝
經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東市中央市場及台東市觀光夜市，獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤通過評核。記者卜敏正／翻攝
經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東市中央市場及台東市觀光夜市，獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤通過評核。記者卜敏正／翻攝
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝
台東觀光夜市「小高果茶」獲得經濟部五星評等。記者卜敏正／翻攝

台東 夜市

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