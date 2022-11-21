防幽靈人口影響選舉結果 花蓮檢方寄968封通知單提醒

花蓮地檢署至今查獲3起幽靈人口案，15人認罪後都以緩起訴處分。檢警調為避免幽靈人口影響選舉結果，今天寄出968封通知單，提醍今年遷戶籍卻未實際居住的民眾，若前往投票恐觸犯妨害投票罪，審慎評估是否行使投票權，避免觸法。

花蓮選情較為特殊，選舉勝負可能僅差數十票，檢警調積極防範幽靈人口干擾投票。花蓮地檢署主檢林俊廷表示，檢方除積極偵辦外，更重視如何預防幽靈人口影響選舉公正性。因此請警方初步查訪轄內民眾實際居住狀況，以今年1月1日為標準，篩選出968名有遷過戶籍的選民寄發通知單，寄到選民原來的戶籍地，告知刑法妨害投票罪的相關規定。

林俊廷說，假如民眾真的遷到新戶籍地，應該是收不到此通知單；反之若收到通知單，就有可能還沒有實際的搬家。不過這不表示收到通知單一定是幽靈人口，選民若收到必須要回想遷戶籍是否有正當理由，是否支持特定候選人才遷戶籍，實際上也沒有住在新戶籍地，若是如此請民眾不要前往投票，勿影響投票結果，也避免觸法，「這是地檢署善意的提醒」。

花蓮地檢署檢察長蔡宗熙指出，在遷戶籍時是否為了使特定人當選，遷移戶籍是否居住在新戶籍地，還在舊戶籍地居住的話，就有可能符合幽靈人口要件，若去投票就有可能觸法，這次初步清查，請民眾謹慎考慮是否要行使投票權。不要因為不知道法律規定，不慎觸法而被究辦，希望透過「事先預防宣導方式，勝於事後查辦」，避免幽靈人口影響選舉結果。