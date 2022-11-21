聽新聞
test
0:00 / 0:00
防幽靈人口影響選舉結果 花蓮檢方寄968封通知單提醒
花蓮地檢署至今查獲3起幽靈人口案，15人認罪後都以緩起訴處分。檢警調為避免幽靈人口影響選舉結果，今天寄出968封通知單，提醍今年遷戶籍卻未實際居住的民眾，若前往投票恐觸犯妨害投票罪，審慎評估是否行使投票權，避免觸法。
花蓮選情較為特殊，選舉勝負可能僅差數十票，檢警調積極防範幽靈人口干擾投票。花蓮地檢署主檢林俊廷表示，檢方除積極偵辦外，更重視如何預防幽靈人口影響選舉公正性。因此請警方初步查訪轄內民眾實際居住狀況，以今年1月1日為標準，篩選出968名有遷過戶籍的選民寄發通知單，寄到選民原來的戶籍地，告知刑法妨害投票罪的相關規定。
林俊廷說，假如民眾真的遷到新戶籍地，應該是收不到此通知單；反之若收到通知單，就有可能還沒有實際的搬家。不過這不表示收到通知單一定是幽靈人口，選民若收到必須要回想遷戶籍是否有正當理由，是否支持特定候選人才遷戶籍，實際上也沒有住在新戶籍地，若是如此請民眾不要前往投票，勿影響投票結果，也避免觸法，「這是地檢署善意的提醒」。
花蓮地檢署檢察長蔡宗熙指出，在遷戶籍時是否為了使特定人當選，遷移戶籍是否居住在新戶籍地，還在舊戶籍地居住的話，就有可能符合幽靈人口要件，若去投票就有可能觸法，這次初步清查，請民眾謹慎考慮是否要行使投票權。不要因為不知道法律規定，不慎觸法而被究辦，希望透過「事先預防宣導方式，勝於事後查辦」，避免幽靈人口影響選舉結果。
花蓮地檢署統計，截至目前花蓮查察賄選有25件，其中8人羈押、4件起訴；2件幽靈人口案，皆獲緩起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言