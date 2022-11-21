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台東關山鎮長對決！兩人都想改變親水公園帶動觀光
台東縣關山鎮現任鎮長戴文達兩任屆滿，下屆由國民黨籍前鎮代表、縣議長秘書溫昌寶，對上無黨籍鎮公所前課長彭成豐；溫長期服務地方丶有基層實力，彭地方行政經驗吸引不少支持者，兩人各擅所長，主要政見都想改變關山親水公園樣貌。
43歲彭成豐為關山鎮在地子弟，擁有成大碩士學歷、土木技師執照，14年前考上公務員先在台南服務，2015年返鄉擔任關山鎮農關課長，4年後到民間企業擔任土木技師，這次參選，他認為不是要選舉，是想爭取家鄉改變機會。
彭成豐說，關山親水公園、自行車道曾帶動地方觀光發展，但近20年已經逐漸老舊，缺少吸引人亮點，但30公頃公園內有大面積綠地、樹林，當選將重新打造成親子共融遊樂園區，成為炎炎夏日親子戲水、旅遊景點，同時要結合規畫地方特色活動，讓關山一年四季都好玩。
彭說，另外關山鎮有多處日式老房，他將開發再利用，鼓勵青年返鄉，為關山鎮創造更多夜間活動、遊憩場所，透過經濟成長帶動幸福感、人口增加。
57歲溫昌寶關山德高里人，專科畢業後曾到貿易公司服務，返鄉後曾經擔任議員助理及縣長、縣議長秘書，具良好溝通協調能力，他直言在地服務二十多年，這次參選想為關山做更多樣化行銷。
「農業經濟是重點！」溫昌寶表示，當選要把親水公園圍牆打掉，搭配夜間低光害照明，成為開放式親水公園；另外，關山米、水稻是最重要經濟作物，希望成立公共碾米代工廠，用最好設備幫助農民發展自由品牌，自產自銷、利潤更好。
他說，關山鎮有數座養豬場，被嫌棄味道太重，他將協助改善成水濂式畜殖，推動養殖觀光牧場，打造「關山豚」品牌，提倡科學養殖技術、以價制量，讓畜殖場也能帶動地方經濟。
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