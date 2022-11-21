快訊

沒有太大驚喜？ 好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東關山鎮長對決！兩人都想改變親水公園帶動觀光

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
彭成豐強調「爭取家鄉改變的機會！」記者卜敏正／攝影
彭成豐強調「爭取家鄉改變的機會！」記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮現任鎮長戴文達兩任屆滿，下屆由國民黨籍前鎮代表、縣議長秘書溫昌寶，對上無黨籍鎮公所前課長彭成豐；溫長期服務地方丶有基層實力，彭地方行政經驗吸引不少支持者，兩人各擅所長，主要政見都想改變關山親水公園樣貌。

43歲彭成豐為關山鎮在地子弟，擁有成大碩士學歷、土木技師執照，14年前考上公務員先在台南服務，2015年返鄉擔任關山鎮農關課長，4年後到民間企業擔任土木技師，這次參選，他認為不是要選舉，是想爭取家鄉改變機會。

彭成豐說，關山親水公園、自行車道曾帶動地方觀光發展，但近20年已經逐漸老舊，缺少吸引人亮點，但30公頃公園內有大面積綠地、樹林，當選將重新打造成親子共融遊樂園區，成為炎炎夏日親子戲水、旅遊景點，同時要結合規畫地方特色活動，讓關山一年四季都好玩。

彭說，另外關山鎮有多處日式老房，他將開發再利用，鼓勵青年返鄉，為關山鎮創造更多夜間活動、遊憩場所，透過經濟成長帶動幸福感、人口增加。

57歲溫昌寶關山德高里人，專科畢業後曾到貿易公司服務，返鄉後曾經擔任議員助理及縣長、縣議長秘書，具良好溝通協調能力，他直言在地服務二十多年，這次參選想為關山做更多樣化行銷。

「農業經濟是重點！」溫昌寶表示，當選要把親水公園圍牆打掉，搭配夜間低光害照明，成為開放式親水公園；另外，關山米、水稻是最重要經濟作物，希望成立公共碾米代工廠，用最好設備幫助農民發展自由品牌，自產自銷、利潤更好。

他說，關山鎮有數座養豬場，被嫌棄味道太重，他將協助改善成水濂式畜殖，推動養殖觀光牧場，打造「關山豚」品牌，提倡科學養殖技術、以價制量，讓畜殖場也能帶動地方經濟。

溫昌寶長期服務地方具溝通協調力，想要提升農業經濟。記者卜敏正／攝影
溫昌寶長期服務地方具溝通協調力，想要提升農業經濟。記者卜敏正／攝影

2022大選 台東縣選舉

延伸閱讀

美籍女騎士環台爆胎苦惱 關山暖警幫忙獲讚very good

台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵

好米在關山！台東限定版「米的乖乖」好特別

童言問把地震變不見？關山義消用魔術教避震應變觀念

相關新聞

影／基警宣導短片爆紅 通過閃光紅燈路口記得先停再開

基隆市警察局交通警察隊宣導將取締機車騎士，通過「閃光紅燈」路口或設「停車再開」標誌、「停」字標字路口，未遵守停、讓規定，...

花蓮長者家托數達東部之冠 落實在地安老目標

門諾醫院自110年開始，承接花蓮縣衛生局「家庭托顧服務輔導團計畫」，協助有意願民眾設立家托，目前有19間家托據點，是東部...

台鐵花東線提早至12月底搶通 11月30日起開放訂票

交通部長王國材今天聽取台鐵局長杜微簡報花東線搶修進度，了解搶修計畫及未來軌道、號誌、電訊、電力等復舊工程後，裁示在安全無...

疏通元旦返鄉人潮！劉櫂豪：台東到花蓮鐵路12月28日通車

917、918台東強震，造成台鐵橋梁結構受損，台東到花蓮間鐵路中斷，台鐵局緊急搶修以及重新檢測橋梁結構，其中玉里到富里段...

台東夜市攤商形象提升 「小高果茶」拿5星評等

經濟部「2022優良市集暨樂活名攤」日前頒獎，台東縣共有台東市中央市場，及台東市觀光夜市獲經濟部優良市集、44攤樂活名攤...

防幽靈人口影響選舉結果 花蓮檢方寄968封通知單提醒

花蓮地檢署至今查獲3起幽靈人口案，15人認罪後都以緩起訴處分。檢警調為避免幽靈人口影響選舉結果，今天寄出968封通知單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。