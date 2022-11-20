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清晨就要搶位 250支大砲齊聚金樽 搶拍衝浪高手英姿
在台東金樽漁港舉辦的「2022台灣國際衝浪公開賽」昨天落幕，今天續辦「復古男女長板特別賽」，台灣在地衝浪好手將帶領後輩戰浪、學習交流；今年另一個特色，有200餘名攝影師架相機大炮到場取景，人數創歷屆之冠，參與者建議公部門持續教育推廣，讓更多人認識衝浪運動。
台灣國際衝浪公開賽今年與WSL合作，舉辦QS積分賽，昨日冠軍決賽吸引上千名民眾到場，欣賞頂尖職業衝浪選手風采，場邊也架了大約250支大砲相機，爭相捕捉選手浪上最美畫面。
「第一次看到這麼多大砲，破紀錄了！」林姓攝影師表示，新冠疫情讓這兩年許多活動停辦，這次國際衝浪賽，是國內近期難得高手競技活動，有高手才能有更高級動作，才有機會拍到浪上美圖，因此許多攝影協會、團體，都把握這次活動到台東練功。
他說，不少攝影師為占位，清晨6時就到場等待，事實上上午海邊逆光、大概都要等到中午後才能夠拍攝，但若中午才到場已經找不到好攝影位置、角度，這也可以想像這些攝影師要拍一張好照片多麼辛苦。
林姓攝影師也建議，多數國人對衝浪認識有限，這種國際性的競賽，需要更多教育推廣、衝浪行銷，縣府和鄉公所可結合地方，辦更多衝浪攝影、文化教育推廣活動，讓衝浪活動成為地方盛事。
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