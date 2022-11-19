門諾花蓮「湧愛樓」上梁 明年完工導入智慧醫療照護失智長輩

門諾醫療法人接獲各方援助，在花蓮吉安鄉打造失智團體家屋「湧愛樓」，今天上梁，預計明年第二季完工。「湧愛樓」為地下1層、地上3層樓建物，規畫18床住宿，還有療育農場、花園等設施，更導入智慧醫療與科技，將成為縣內重要失智症照護據點。

門諾醫院表示，全台失智症患者推估逾30萬人，花蓮老年人口比例高於全國，更需要失智症照護資源。但盤點發現，縣內社區式照顧的失智症團體家屋僅有花蓮市一間，門諾醫療法人多年前開始籌建，獲得社會各界支持，今年初動工。

今天上梁，為工程邁出重要一步，門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、副董事長林喬立、常董林萍章、董事李紫陽、黃信德、吳政義、總執行長張文信、副執行長莊永鑣、門諾醫院院長吳鏘亮、副院長游冬齡、許世欣、資深高專林明桂、院牧部主任缪偉傑等共同主持上梁典禮，院內人員詩歌聲中，來賓將代表祝福的聖經小卡別在梁上，完成簡單而隆重的儀式。

總執行長張文信感謝各界愛心捐款，以及音樂人李宗盛大力協助勸募，還有建築、營造、門諾團隊的付出，成就湧愛樓的興建。明年完工後，還將結合智慧醫療與科技，讓入住的失智長輩得到安心且有溫度的科技照護。

董事長賴史忠說，照顧弱勢長者是門諾的使命，期許機構每位同仁都能秉持宣教士精神，為花蓮長輩提供更適切、溫暖的照護。