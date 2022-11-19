台東成功臍橙上市 農民：種8年才收成今年產量少3成

台東縣臍橙節今天登場，成功鎮農會今天中午在成功花海廣場，辦臍橙品嚐、農特產品展售、特色農遊體驗活動，及優質臍橙果品評鑑競賽，成功鎮農會表示，今年因為氣候的影響，臍橙產量略減2至3成，但販賣價格每台斤90元與去年相仿。

成功鎮臍橙進入產季，今年臍橙受到氣候影響，產量約少3成，因為成功鎮臍橙品質好，幾乎每年都銷售一空，若是得獎臍橙銷售更佳，台東縣長饒慶鈴日前與統一超商合辦，台東農產品網路預購活動直言「臍橙數量有限，消費者想嘗鮮、動作要快！」

「顧臍橙像顧小孩，要等它慢慢長大！」臍橙農民曾美惠表示，父親長期務農，她和丈夫年輕時原在宜蘭抓龍蝦，但龍蝦資源逐漸變少，加上颱風天就沒收入，父親建議他們回成功務農，當時聽說臍橙價格不錯，就開始種果樹，沒想到好吃的臍橙要種8年。

曾美惠說，13年前開始種臍橙、數量不多，透過農會和認識農友指導才知道種植秘訣，若果樹年輕種5年就收成，後續收成更不好，因此第1次收成已是105年，那年投入成本大概7萬元，結果收成只賣了9萬元。

她說，還好農會幫忙，這幾年已經種株果樹、收入逐漸穩定，但是因為氣候因素，經常前一年收成好，隔年數量就減少，像今年產量就比去年少3成。

臍橙因為果實底部多一個副果，狀似肚臍而得名，副果讓臍橙風味絕佳、甜中帶酸，皮薄無籽，廣受消費者喜愛；成功鎮三仙台臍橙因石灰質土壤、日月溫差大，臍橙品質全國之冠。今年臍橙果品評鑑結果，曾獲獎多次果農曾新來再次奪冠、潘朝榮第二名、李忠和及蘇美路均獲第三名。