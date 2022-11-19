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台東焚化爐重起試營運 反焚化爐聯盟今遊行堅決反對

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東反焚化爐聯盟發起人劉烱錫說「台東這塊沒有工業汙染的淨土，別讓焚化爐汙染了」。記者尤聰光／攝影
台東反焚化爐聯盟發起人劉烱錫說「台東這塊沒有工業汙染的淨土，別讓焚化爐汙染了」。記者尤聰光／攝影

台東焚化爐整修完成，並開始試燒運作，台東反焚化爐聯盟今舉辦「反焚化爐遊行」活動，表達堅決反對焚化爐營運、落實垃圾分類減量再減量的訴求。發起人劉烱錫說「台東這塊沒有工業汙染的淨土，別讓焚化爐汙染了」。環保局表示，焚化廠相關資訊採公開透明化。

環保局表示，焚化廠依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」規定檢測戴奧辛，並於2020年環評中主動以更嚴格的標準強化控管汙染物排放標準嚴規至0.05ng I-TEQ/Nm3，相較現行法規下的標準0.1ng I-TEQ/Nm3再削減一半，是目前全台焚化廠中最嚴格。

環保局強調，焚化廠相關資訊採公開透明化，設置的即時連續監測系統在試營運的資訊及檢測報告，同時在官網垃圾自主資訊專區公開。鼓勵任一民間團體一同協助加強監督，共同面對並努力解決垃圾問題。

劉烱錫說，台東市的垃圾曾從每日155噸減量至約50噸，但環保署與各地環保局僅將垃圾減量當口號，卻不願落實，導致垃圾問題未解。最近3年東海國宅也建立廢棄物細分類回收站，讓居民不必等垃圾車，又可做到廢棄物分類回收再利用。但環保局、環保署卻不鼓勵、不支持、也不宣揚。

他說，台東這塊沒有工業汙染的淨土別讓焚化爐給汙染，焚化爐空氣排放標準和底渣、灰渣處理，從法規制定、起造、監測，甚至在法院，都是環保署與各縣市環保局可一手可遮天，人民求助無門，卻不見環保署及環保局為環境把關，請台東人要覺醒。

台東縣焚化爐整修完成，並開始試燒運作，台東反焚化爐聯盟今舉辦「反焚化爐遊行」活動，表達堅決反對焚化爐營運、落實垃圾分類減量再減量的訴求。記者尤聰光／攝影
台東縣焚化爐整修完成，並開始試燒運作，台東反焚化爐聯盟今舉辦「反焚化爐遊行」活動，表達堅決反對焚化爐營運、落實垃圾分類減量再減量的訴求。記者尤聰光／攝影

焚化爐 台東 環保署

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