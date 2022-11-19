城市博覽會獲台灣活動卓越獎 基市府：完成不可能任務

基隆市政府今年6月10日至19日舉辦的城市博覽會，榮獲「第九屆台灣活動卓越獎」公共服務類銀質獎，讓國人看見基隆的翻轉與蛻變。代表授獎的市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，整體規畫歷時超過2年，克服疫情的各種挑戰，完成不可能的任務。

基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統來開場，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現多元面向。

台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座，感謝主辦單位對2022城市博覽會的肯定。

曾姿雯領獎時忍不住語帶哽咽表示，從前期整體規畫到活動結束，歷時超過兩年，活動前更面臨新冠疫情的種種挑戰，雖然備感壓力，但在市府團隊與產官學各界的通力合作下，共同完成不可能的任務。

曾姿雯說，博覽會是基隆歷年來規模最大、為期最久的大型策展活動，打造跨域交流、擴大活動規模，民眾佳評如潮。

活動創造更多城市的交流學習與公共參與的行動，參觀總人次超過百萬人次，不少台北、基隆市議員認為，相較參觀人次，基隆完勝台北城博會。