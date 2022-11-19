快訊

MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城市博覽會獲台灣活動卓越獎 基市府：完成不可能任務

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座。圖／基隆市政府提供
台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今年6月10日至19日舉辦的城市博覽會，榮獲「第九屆台灣活動卓越獎」公共服務類銀質獎，讓國人看見基隆的翻轉與蛻變。代表授獎的市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，整體規畫歷時超過2年，克服疫情的各種挑戰，完成不可能的任務。

基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統來開場，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現多元面向。

台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座，感謝主辦單位對2022城市博覽會的肯定。

曾姿雯領獎時忍不住語帶哽咽表示，從前期整體規畫到活動結束，歷時超過兩年，活動前更面臨新冠疫情的種種挑戰，雖然備感壓力，但在市府團隊與產官學各界的通力合作下，共同完成不可能的任務。

曾姿雯說，博覽會是基隆歷年來規模最大、為期最久的大型策展活動，打造跨域交流、擴大活動規模，民眾佳評如潮。

活動創造更多城市的交流學習與公共參與的行動，參觀總人次超過百萬人次，不少台北、基隆市議員認為，相較參觀人次，基隆完勝台北城博會。

曾姿雯表示，基隆城博會是第一屆，基隆的未來值得更多期待，相信基隆的潛能與實力將會持續帶來城市的改造、發展與進步，透過更多活動讓國人看見基隆。在逐步恢復正常生活的腳步中，市府團隊也會繼續努力前進，希望疫情後的新生活從基隆開始。

基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統來開場。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統來開場。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演。圖／基隆市政府提供
台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座。圖／基隆市政府提供
台灣活動發展協會日前頒獎，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演。圖／基隆市政府提供

基隆 疫情 團隊

延伸閱讀

韓國瑜稱「基隆弱勢5、6萬」惹議 謝國樑：基隆市政府刻意扭曲

明年3月恢復到日本郵輪船班 林右昌：開始正常觀光跟交流

雨越大優惠越多…基隆推雨天旅遊 送正濱漁港色彩屋積木

正濱消費送限量色彩屋積木 雨天加碼折價券

相關新聞

花蓮震災農田整復 分級救助

918地震造成花蓮南區重要穀倉玉里鎮、富里鄉多處農田隆起、凹陷，或田埂毀損，縣府採分級救助，農田隆起、凹陷，視高低落差每...

海科館年觀光人次220萬 調和街轉運站一波三折終啟用

基隆海科館近年從1年觀光40萬人次，大幅提升到220萬人次，為避免觀光人潮停車影響八斗子交通，市府以攔截圈概念在附近設置...

城市博覽會獲台灣活動卓越獎 基市府：完成不可能任務

基隆市政府今年6月10日至19日舉辦的城市博覽會，榮獲「第九屆台灣活動卓越獎」公共服務類銀質獎，讓國人看見基隆的翻轉與蛻...

海科館年觀光人次220萬 調和街轉運站一波三折終啟用

基隆市政府近年來在海科館周邊陸續完成配套建設，如望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，讓海科館...

美女醫離開蘭嶼了 她秀婚紗照曝原因：這件事很困難

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診室服務，許多蘭嶼人不捨她離開，紛紛詢問是否再回蘭嶼，黃京葦昨晚...

台東深山收送信靠公眾定點信箱 不怕被偷只怕鳥或蜜蜂築巢

台東縣太麻里鄉不少民眾居住在深山地區，使得郵務士及居民收送信件不便，郵局想出兩全其美的方式，在重要出入口設置「公眾定點信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。