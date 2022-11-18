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918震災花蓮南區農田震損 縣府訂救助辦法即起受理申請

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
918地震造成花蓮南區重要穀倉玉里鎮、富里鄉多處農田隆起、凹陷，或田埂毀損，縣府訂定救助計畫發給救助金。圖／縣府提供
918地震造成花蓮南區重要穀倉玉里鎮、富里鄉多處農田隆起、凹陷，或田埂毀損，縣府訂定救助計畫發給救助金。圖／縣府提供

918地震造成花蓮南區重要穀倉玉里鎮、富里鄉多處農田隆起、凹陷，或田埂毀損，縣府訂定計畫，採分級救助，農田隆起、凹陷，視高低落差每公頃最高發給10萬元，田梗毀損每公尺最多50元，每公頃上限100公尺，即日起至12月20日受理申請。

農業處長陳淑雯說，中央政府對於農田隆起、田埂受損等農損並未納入救助範圍，也不是農業天然災害救助辦法的救助類別，為了幫助受災農民儘速復耕，希望趕在明年1月期前可以正常耕作，縣府依社會救助法第26條第2項規定，自訂「0918 震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，即起公告實施。

陳淑雯表示，救助項目分為兩部分，農田隆起、凹陷，若高低落差超過50公分，整復範圍每公頃發給10萬元，落差20至50公分每公頃5萬元，整復範圍含農田四周的田梗修繕；若是田梗毀損須修復，水泥田梗每公尺450元，非水泥田梗每公尺300元，每公頃上限均是100公尺，為原貌修復。

陳淑雯表示，救助金額是參考經濟部「水災災害救助種類及標準」，就受損程度訂定分級標準，救助程序則參考農業天然災害救助辦法規定，由受災區玉里鎮、富里鄉公所辦理救助金受理及勘查認定，勘審合格後，檢具申請書、受災農田或田埂認定照片、施作前與完工照片，以及救助金請領清冊，向縣府申請核撥救助金，得分批次辦理。

農業處指出，救助對象為實際從事農業的自然人，且農田不屬農田水利署花蓮管理處辦理918震災農田整復與田梗修繕標的才可以申請。符合資格的農友即日起至12月20日到鄉鎮公所辦理，即起至明年1月13日勘查、明年2月15日前須整復施作完工。

花蓮 農地 災損

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