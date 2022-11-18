海科館年觀光人次220萬 調和街轉運站一波三折終啟用

基隆市政府近年來在海科館周邊陸續完成配套建設，如望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，讓海科館從1年觀光人次40萬人次，大幅提升到220萬人次。一波三折的調和街轉運站今天啟用，可配合海科館發展使用。

為避免觀光人潮停車需求，影響八斗子地區交通，市府以攔截圈概念，設置調和街轉運站，轉運站鄰近台62線出口僅約500公尺，距海科館亦僅有3分鐘車程，未來將透過交通指引牌面、CMS資訊發布，引導自行開車遊客至調和街轉運站停放車輛後，配合由海科館闢駛免費接駁車，往返轉運站及海科館、潮境公園間，也改善濱海公路及八斗子地區停車與道路壅塞情形。

市府交通處表示，因應海科館帶來大量觀光遊憩人潮及停車需求，市府與海科館合作推動興建調和街轉運站，從用地取得到工程興建，總共斥資3億多元，轉運站共計1052格小汽車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間建築。

市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥、前市長張通榮、交通處長蘇先知、觀銷處長曾姿雯、海科館副館長林青海等剪綵啟用。

林右昌指出，來得早不如來得巧，調和街轉運站其實規畫的早，但一波三折，因為所在基地範圍屬於新北市，並不是在基隆市，當初是為了海科館營運使用，而設計這座調和街轉運站。

林右昌說，市府在海科館周邊陸續完成配套建設，如望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，廣受民眾歡迎，海科館從1年觀光人次40萬人次，大幅提升到220萬人次，轉運站啟用時機剛剛好。